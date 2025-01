Regals modernistes

Creat: Actualitzat:

Malgrat que ja estem vivim un nou any, em permeto descriure les darreres novetats que poden significar per un mateix o per altri un regal. Em referiré a llibres i calendaris modernistes, perquè també hi ha penjants, polseres, arracades, medalles, peces de joiers o ceramistes modernistes.

El selvatà Armand Puig Tàrrech, és un capellà, exegeta, professor i escriptor catòlic, que ha publicat el llibre Antoni Gaudí, vida i obra, que és la primera biografia de Gaudí escrita al segle XXI. Una obra que fuig de la llegenda i les falses històries que han envoltat sempre a un dels grans genis de la cultura europea i l’arquitecte probablement més conegut del mon.

L’arquitectura gaudinista neix d’egipcis i grecs i ens porta al gòtic, l’art europeu per excel·lència. Puig és fonamenta en les fonts històriques i les investigacions més recents sobre la seva obra. Puig descriu fidelment el perfil espiritual i històric del personatge. Sobretot, desfà no pocs estereotips sobre l’arquitecte de Déu, que els anys han consolidat, segons el filòsof i teòleg Francesc Torralba. Es tracta d’una biografia diàfana i precisa.

Els Jaume’s tarragonins, Benages i Fontanet, ens ofereixen aquest any un nou llibre, que porta per títol Tarragona 1858-1900. Les primeres fotografies. Ens recorda la ciutat de la segona meitat del segle XIX, amb les primeres fotografies que va realitzar Charles Clifford, l’any 1858.

Recordem que a partir de 1855, triomfa el colodión, el procediment més utilitzat en el món fins a 1885. Entre els fotògrafs més importants que van treballar a Espanya en aquest període, utilitzant els negatius de vidre al colodión, hem de citar al britànic Charles Clifford, al francès J. Laurent i a l’espanyol José Martínez Sánchez. Està editat per Efadós,

La Cambra de la Propietat Urbana de Reus ha editat el llibre titulat Cellers i cooperativisme (1894-1923). La historiadora Carme Puyol i el fotògraf Carles Fargas ens inviten a realitzar un passeig documental i visual per onze cellers cooperatius patrimonials, construïts entre els anys 1919-1923: Barberà de la Conca, Cambrils, Cornudella de Montsant, Espluga de Francolí, Falset, Gandesa, Montblanc, Pira, Pinell de Brai, Rocafort de Queralt i Sarral. Els autors ens recorden la crisi agrícola del sector de la vinya de finals del segle XIX a causa de la fil·loxera, la política agrària de la Mancomunitat de Catalunya i les obres noucentistes de Cèsar Martinell/8, Pere Domènech/2 i Bernardí Martorell.

Des de l’any 2019 el Museu d’Història de Tarragona i la “Fundació Trencadís. Modernisme i Cultura” editen un calendari modernista, amb l’objectiu, any rere any, de donar a conèixer el patrimoni arquitectònic modernista, també noucentista, de les nostres comarques.

Aquest any tenim imatges que son vistes generals i de detall d’algunes de les obres que tenim a Tarragona/9, Reus/6, Valls/2, Salou/2, Montblanc, l’Arboç del Penedès, l’Espluga de Francolí, Falset, Cunit, Sarral, Montbrió del Camp i la Selva del Camp. Total, 27 referències de dotze poblacions.

L’editorial Efadós del Papiol, amplia la seva col·lecció ‘Catalunya desapareguda’ amb els llibres, sobre ‘el llegat indià’ i ‘les masies’, entre altres. També ha editat calendaris sobre les masies, els oficis tradicionals i el modernisme, amb imatges de les cases reusenques Navàs, Rull i Gasull. Per cert, Efadós em va editar el meu darrer llibre, l’any 2022, El Modernisme a les terres de Tarragona. L’arquitectura emblemàtica dels anys 1880-1928.