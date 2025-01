L’Esport: diversificació, feminisme, valors i salut

Creat: Actualitzat:

L’esport ha de ser quelcom inclusiu i universal, i garantir la diversitat de la pràctica d’activitat física i esportiva és una de les formes d’aconseguir-ho, per això és una de les nostres prioritats.

Un clar exemple és la quantitat, qualitat i diversitat d’activitats esportives que hem acollit a Reus aquest 2024. Cal destacar que això inclou molts d’aquells esports mal anomenats “minoritaris” fet que posa de manifest la rellevància i importància que tenen a la societat actual.

El 2024 ha estat un any en què hem avançat en la diversificació esportiva a Reus, acollint i promocionant esdeveniments vinculats a diferents esports com el pot ser el judo amb el I Stage Internacional, la boxa amb el II Open Reus, al taekwondo i al karate, el Hip Hop i les danses urbanes amb el campionat Rock the Stage, el tenis taula amb els campionats de Catalunya de Joves, els balls de saló amb el XII Trofeu Ciutat de Reus, el motociclisme amb l’Eutiches Book, les curses de cotxes amb el Rally Legend, el ciclisme amb la Volta ciclista a Tarragona i la cursa de llarga distància Kronvojoj, a més de les Finals nacionals de voleibol, i la caminada de resistència Reus Prades Reus.

Tot un plegat d’activitats i esports on tant els practicants com el públic en general han pogut gaudir de l’espectacle i de l’aprenentatge que s’obté de la presència de referents a escala nacional i mundial. Des del govern de la ciutat teníem clara la necessitat de donar suport a totes les pràctiques esportives per a disposar a la ciutat d’un gran ventall d’activitats que garanteixi una oferta diversa que doni resposta a la quantitat més gran de persones possible.

Menció a banda es mereixen el “Meeting Reus Special Olympics”, un esdeveniment molt especial per la nostra ciutat on els i les esportistes participants ens van donar una lliçó dels que són els valors de l’esport i de com s’ha de gaudir del que fas en tot moment més enllà del resultat final. Certament, vam treballar perquè l’esdeveniment deixés empremta a Reus i considerem que l’objectiu es va aconseguir especialment amb el treball que es va fer amb les escoles per transmetre la filosofia i valors de l’organització Specials Olympics que compartim plenament.

Molts d’aquests esdeveniments s’han desenvolupat al magnífic espai que és el nostre pavelló olímpic municipal, donant-li la importància que es mereixen.

I és que a Reus podem presumir de tenir unes instal·lacions esportives d’alt nivell, amb dos grans destacades: el mencionat pavelló olímpic i l’estadi municipal que amb la inauguració del nou camp s’han convertit en una de les grans instal·lacions d’aquest tipus a Catalunya. Tampoc vull deixar de mencionar les nostres piscines municipals, un espai desconegut per gran part de la ciutadania, a qui convido a visitar l’espai des del convenciment que s’emportaran una grata sorpresa no només per la qualitat de les piscines sinó per l’entorn.

De fet, m’atreveixo a dir que pocs organitzadors d’esdeveniments esportius, siguin del nivell que siguin, no surten encantats de les nostres instal·lacions i del tracte rebut pels grans professionals de Reus Esport i Lleure, la nostra empresa municipal.

L’esport en femení també és una línia clara a treballar per aquest govern. Des del minut zero hem tingut clara la necessitat de recolzar-lo, des de les petites coses com poden ser la nostra presència als partits en igualtat de condicions que en el cas dels seus companys masculins com recolzar esdeveniments en femení sempre que hem tingut ocasió, com podria ser el cas del Reus Open Women’s World Tennis Tour W35 celebrat al Club Monterols.

El cert és que l’esport femení està a un gran nivell a la ciutat, amb clars exemples a escala mundial com són l’Ari Sánchez, la Núria Gil o l’Anna Casadó entre altres esportistes, i amb entitats i clubs com el Club Voleibol Reus, Tenis Monterols, el bàsquet i el patinatge del Reus Deportiu, club Tot Judo, el club tenis taula Ganxets o el Reus Femení de la Fundació Futbol Base.

En aquest últim cas vull destacar el que és un altre exemple d’aquesta aposta, ja que el màxim referent femení en aquest esport a la nostra ciutat és l’únic equip de la seva categoria, i de moltes altres superiors, que juga en les mateixes instal·lacions que el seu homòleg masculí, com hauria de ser sempre, i a més en un camp de gespa natural.

Les administracions públiques hem de treballar per l’equitat i la igualtat en aquest àmbit fins que arribi un dia, espero que aviat, en què aquesta sigui una realitat en tots els esports. En aquest sentit, és necessari que els primers que hi apostin sigui el públic que gaudeix de l’esport i tinguin la mateixa consideració pel femení que pel masculí.

I per aquest 2025 què? Doncs a banda de continuar treballant i potenciant les línies mencionades farem una clara aposta pels esdeveniments d’esport base. En aquest tipus d’esdeveniments es calcula que cada participant ve acompanyat per 2,5 persones, una ràtio més elevada que en altres casos i que fa que resulti especialment important per la nostra ciutat acollir-los. Són visitants que gaudeixen de la nostra restauració, comerços i oferta cultural, sent, per tant, un clar exemple de turisme esportiu tant per l’impacte econòmic per Reus com per donar-nos a conèixer.

A més dels esdeveniments que hem comentat anteriorment, molts dels quals es repetiran el 2025, de moment podem mencionar algunes novetats com són: Campionat d’Espanya de Grups Show Grans i Petits de Patinatge Artístic, Campionat de Catalunya de Cheerleading, Trofeu Nacional de balls de saló, Campionat de Catalunya de gimnàstica artística, la final de la lliga estatal de Roller Derby i l’arribada d’una etapa de la volta ciclista a femenina a Catalunya, entre d’altres esdeveniments rellevants que estan pendents de confirmar.

Un altre objectiu pel 2025 que ens obsessiona a la regidoria de Salut i Esports és arribar a la ciutadania que no practica esport de forma habitual i és que aquest és un gran repte. Més del 90% de la població no està federada i, per tant, no fa un ús de les instal·lacions de forma reglada i hem de ser capaços de captar la seva atenció amb noves formes de fer.

Cada dia més, la població té clar el paper de l’esport en molts àmbits de la vida com poden ser l’educació, la transmissió de valors (la companyonia, el treball en equip, l’esforç o la perseverança), però especialment on hi ha un consens clar tant per la part de Salut com la d’Esports és en els beneficis per la nostra salut com a forma de prevenció d’aquesta.

L’activitat física és una peça clau i es comença a percebre com una inversió pel mateix sistema de salut, tot el que previnguem ara serà el que el sistema no haurà d’assumir després, i és que la nostra salut està condicionada pels anomenats determinants socials (situació socioeconòmica, lloc on vius, els teus hàbits, etc.) i aquí entren en lloc molts aspectes relacionats que interaccionen i condicionen la salut.

Amb l’aposta de Reus per l’estratègia transversal de “salut en totes les polítiques” aprovada pel Ple de l’Ajuntament podríem mencionar diversos exemples, com potser la planificació i el disseny urbanístic de la ciutat que permet, d’una banda, augmentar la ‘caminabilitat’ de la ciutat i de l’altra augmentar el verd a Reus, fet que beneficia la pràctica d’esports al carrer així com de la millora de la salut mental.

Com veieu tenim grans reptes, que treballarem des del convenciment dels seus beneficis per la nostra societat. Ja per finalitzar vull acomiadar-me desitjant-vos per aquest 2025 Salut i Esports!