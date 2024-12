L'urbanisme de la postguerra, conseqüències de l'especulació (2)

Creat: Actualitzat:

Abans i amb la democràcia també. L’habitatge és un bé necessari, sigui de compra o de lloguer, al centre o a la perifèria, d’una habitació, dos, tres, quatre o trenta, tot dependrà de les necessitats, ingressos o ostentació. Hi ha gent que viu en una caravana, un vaixell, un contenidor, un prefabricat o, fins i tot, la seva residència és en un hotel. Però tothom necessita un sostre. Una altra reflexió és que per tota aquella persona fora del sistema, que es converteix en indigent, el carrer és el seu habitacle permanent.

Regulacions

Moltes, però el més important és que un habitatge que té suport de diners públics no s'ha de vendre i anul·lar-ne la qualificació. S’ha fet gran aquella frase, «feta la llei feta la trampa», però encara més clar, ens hem enganyat , fins arribar a posicionar el valor del mòdul (€/m2) més alt que el preu de renda lliure.

Conseqüències

S’ha complert la màgica fórmula de «demanda superior a l'oferta» fins a trobar-nos en el col·lapse actual. D’aquesta conseqüència es deriven factors adversos com una major despesa econòmica que afecta de ple el model de la societat del benestar. No s’ha apostat mai com a país ni com a model econòmic pel sistema del lloguer. Probablement conseqüència cultural (dret romà), «la propietat abans que de lloguer»... Tothom ha sentit dir “el dia de demà tindràs una propietat”, com si aquest demà el tinguéssim a prop. En el millor dels casos i, si tens feina, hipoteca a 25 o 30 anys. Espanya és un dels països amb menys habitatges de lloguer a la UE.

Els Next Generation, una oportunitat

Actualment, la UE, a través del BCE, acordà per primera vegada pal·liar aquest greu problema. Són els coneguts crèdits d’ajut anomenats Next Generation, que acabaran el 2026. Aquests fons europeus es destinen als països membres, per tal que puguin posar-se al dia, entomant i recuperant una economia que avui es troba molt minvada de recursos.

L’habitatge amb la fórmula de lloguer assequible és una oportunitat per resoldre en part el problema. A aquest efecte són els ajuntaments els que tenen una part de la solució, mitjançant l’aportació de terrenys en sòl urbà i tramitant concurs obert on s’especifica a un dret de vol a 75 anys, on el promotor fa la inversió i el manteniment al llarg d’aquest període. Aquesta fórmula dona com a resultat un preu de lloguer per sota del de mercat de cada població.

Fem-ho amb eficàcia i eficiència.

Així ho veig.

Bones festes.