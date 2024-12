Justícia fiscal per al progrés i la sostenibilitat

Creat: Actualitzat:

La societat ha estat testimoni d’una crisi energètica que en els darrers anys ha afectat profundament les economies familiars i els sectors productius. Les tarifes elèctriques i els preus dels combustibles han assolit nivells alarmants, generant una càrrega insostenible per a molts ciutadans. Davant d’aquesta situació, la implementació d’un impost a les grans empreses energètiques no només és necessària, sinó que és imprescindible per garantir la justícia social i econòmica.

Mentre moltes famílies es veuen obligades a escollir entre encendre la calefacció o pagar altres despeses bàsiques, les grans empreses energètiques continuen acumulant beneficis rècord, gràcies a un mecanisme que ha multiplicat els seus resultats globals: l'augment del preu de l'energia. En aquest context, la introducció d’un impost específic a les corporacions busca redistribuir part dels guanys entre el conjunt de la societat afectada pels increments, especialment aquells sectors més vulnerables. L’impost no és un càstig, sinó una mesura que reconeix la necessitat d’un repartiment més equitatiu de la riquesa.

A més a més, s’ha de tenir en compte que l'impost queda atenuat quan es fomenten les energies renovables. Aquesta política fiscal incentiva la inversió en sostenibilitat i reforça el compromís cap a la transició energètica, necessària per complir els objectius climàtics i per vetllar per la salut del planeta. Per a Esquerra Republicana de Catalunya, la reindustrialització i la descarbonització de la indústria al Camp de Tarragona són objectius cabdals. L’aposta per un model industrial sostenible no només és necessària per fer front a la crisi climàtica, sinó que també representa una oportunitat per a la innovació i la regeneració econòmica de la regió, assegurant alhora els llocs de treball.

La necessitat de l’impost està demostrada, però cal recordar que, malgrat la seva importància social, no tothom hi està d'acord. Al Congrés dels Diputats, Junts, PNB, PP i Vox van votar per retirar aquest impost, que encara té una nova oportunitat després de l’aprovació de la pròrroga via reial decret llei pel Consell de Ministres. Els partits que estan en contra argumenten que el gravamen perjudica les inversions, però països com Itàlia o el Regne Unit ja han posat en marxa impostos similars, que no han afectat la competitivitat de les empreses ni han frenat la inversió en el sector energètic, sinó el contrari. Els resultats positius pel que fa a la recaptació i la redistribució han demostrat que és possible combinar el creixement econòmic amb polítiques fiscals progressives que beneficiïn el conjunt de la població.

L’impost a les energètiques és una qüestió de responsabilitat i justícia social, ja que no recaptar-lo suposaria una pèrdua de 1.200 milions d’euros per a la Hisenda pública, la qual cosa afectaria la capacitat de l’Estat per finançar serveis públics essencials. L’objectiu no és ni de bon tros perjudicar les grans corporacions, sinó assegurar el progrés i un futur sostenible. Si bé els impostos a la ciutadania han pujat,com ha passat a Tarragona el 2024, per què les grans empreses haurien de tenir més privilegis? Ara és el moment de demostrar que és possible gestionar una crisi energètica amb principis de solidaritat, sostenibilitat i justícia, el moment de protegir el benestar col·lectiu i d'apostar per un model polític independent de les exigències de l’elit.