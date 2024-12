Amb pas ferm per soterrar les torres del Pinar

Creat: Actualitzat:

La signatura dels convenis per soterrar les línies d’alta tensió de la Urbanització el Pinar de Reus i Castellvell del Camp, feta efectiva fa només uns dies, és un èxit col·lectiu llargament esperat. Parlem d’un projecte que fa dècades que les veïnes i els veïns reclamen i que, amb esforç i determinació, estem fent realitat.

Quan des d’ERC Reus, el 2018 i sent Noemí Llauradó diputada al Parlament, ens vam comprometre a treballar i liderar aquesta qüestió, molts ens van dir que seria gairebé impossible. Massa complex, massa car, difícil d’executar. Però això no ha fet, ni de bon tros, que ens aturem. Hem perseverat i hem fet el pas definitiu per engegar el soterrament.

La implicació del darrer Govern de la Generalitat, i en concret, de qui va ser consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha estat clau per obtenir una subvenció de 2,46 milions d’euros a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i contribuir al finançament d’unes obres valorades en 3,6 milions d’euros. A més, que ERC tingui un pes important al govern municipal de Reus i l’alcaldia de Castellvell del Camp ens ha permès coordinar esforços, establir una estratègia comuna i poder donar resposta a la reivindicació veïnal.

El projecte preveu soterrar un quilòmetre i mig de línia elèctrica i eliminar deu torres d’alta tensió abans del 2028. Això no només implicarà una millora paisatgística evident, sinó també guanyar en seguretat i disposar de noves oportunitats urbanístiques per a les zones objecte de l’actuació.

En endavant, vetllarem per tal que el calendari previst es compleixi i que les torres del Pinar desapareguin d’una vegada per totes. A ERC Reus fem valer la política útil: posem les persones al centre i donem resposta a les seves necessitats. Complim els nostres compromisos, i continuarem treballant amb la mateixa determinació per fer realitat els projectes que estan transformant la ciutat.