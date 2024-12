Creat: Actualitzat:

Com sempre, des que van venir en adopció de bigotisdepica@gmail.com (si podeu tireu un cop de mà a aquesta organització portant una punta d’estabilitat i intel·ligència a les vostres llars), Mixeta, Boni i Bonic estaven miolant a la biblioteca ‘okupada’.

«Quins dos mesos ens esperen!», va exclamar Mixeta.

«Què vols dir?», preguntaren els altres dos gats.

«Doncs, que fins que mister Trump no prengui possessió, en veurem de molt grosses. Mister Biden, que està en funcions, ha gosat fer mesures que no pot adoptar un govern de transició. ‘Deies que aturaries la guerra d’Ucraïna en 24 hores? Mira, dono permís per usar els míssils de mig i llarg abast contra Rússia i els hi dic als meus vassalls britànics i francesos que facin el mateix i a veure com arregles això, si Putin s’empipa!’».

«I no és ell sol. Un senyor que també està de sortida, com el canceller alemany Scholtz (que dit sia de passada ni tan sols és candidat del seu partit a les pròximes eleccions), s’ha despenjat amb un discurs que ens porta directament el 1945. Una altra patata calenta, perquè ha dit que Putin té afanys imperialistes, com a hereu una mica llunyà de Stalin», afegí Boni, amb un miol de preocupació.

«Vejam, i em poso en risc que m’acusin d’estar venut a l’or de Moscou… El Sr. Putin serà un malparit, però ni està boig ni és idiota. Quin interès pot tenir en apoderar-se d’una Europa que no té recursos naturals importants, amb una indústria i una agricultura arruïnades, amb una munió de problemes estructurals, ètnics i de tota mena?

Ja té prou maldecaps al seu propi país per anar-se’n a buscar més. La prova del que dic és que aquí no ens entenem. Els polítics catalans no són capaços d’anar a una. I no em direu que no fa riure el Sr. Núñez Feijóo titllant al PSOE de partit corrupte quan el PP té històries com els casos Gürtel o Bàrcenas. I no us penseu que tinc tendències sociates, perquè us recordaré els casos Roldán i Guerra», reflexionà Bonic.

«El pitjor del cas és que ens governen una colla d’ineptes. Només faltava ara el signor Draghi proposant remeis econòmics a Europa, quan ell va ser el pare del desgavell que patim ara. Com pot ser competitiva Europa si hem de comprar l’energia a fora, amb uns costos impossibles. Mireu, el cost del megawatt-hora, que era de 15 € el 2019, ara és de 45 €, mentre que als Estats Units és de només 8 €. Resultat: a Alemanya la Volkswagen està per tancar tres factories, amb milers de treballadors a punt de perdre la feina i a França, un dels seus vaixells insígnia (la ‘Michelin’) n’ha tancat ja dues, amb gairebé quatre mil treballadors al carrer. Això, malgrat els somnis imperials d’aquest aprenent de dictador que és monsieur Macron (ja heu vist el cas que n’ha fet dels resultats de les darreres eleccions legislatives), d’aspirar a ser el president dels Estats Units Endeutats d’Europa, que és on ens porten les fórmules de Draghi. I us estranya que moltes grans empreses europees emigrin als Estats Units o a la Xina? I, a sobre, la inepta en cap, Frau Úrsula von der Leyen, no sap com posar-nos en una guerra. Aquesta senyora igual hauria pogut ser una bona metgessa, però el seu pas per les carteres alemanyes de Salut i de Defensa va provocar que l’enviessin a Europa per no posar-la a la presó», sospirà Mixeta.

«I compte en tocar-li massa les pilotes a l’ós (i també al drac), que igual ens trobem amb una plantació d’avellaners (oreshnik), vull dir missils hipersònics com el que ha fulminat una fàbrica d’armament superprotegida a Ucraïna! No cal que usin armes atòmiques», recordà Mixeta.

«I per si no n’hi hagués prou, a Suècia (que amb la seva entrada a l’OTAN ha tirat per la borda els beneficis d’una neutralitat que li va estalviar els horrors de dues guerres mundials), Finlàndia, Dinamarca i Noruega estan repartint entre la població fulletons indicant què cal fer en cas d’una guerra nuclear… i sembla que aquí també els estan preparant. De fet, penso que és una jugada per espantar a la població. Una gent amb por no té sentit crític i se la pot fer anar per on es vulgui: Orwell en estat pur», afegí Boni.

«I mentrestant, Israel ha destruït vint esglésies i mesquites al Líban, i…», anava a miolar Bonic.

«Ep, calla, que et diran antisemita!», tallà Mixeta.

I aquí va quedar la cosa.