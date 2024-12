Mercaderies segures: el futur ferroviari lluny dels nuclis habitats

Creat: Actualitzat:

Malauradament la problemàtica ferroviària forma part de la vida de milers de catalanes i catalans. Fa pocs dies Junts per Catalunya n’ha defensat una moció en el Parlament de Catalunya, a través del diputat Salvador Vergés. Dels 19 punts, es van aprovar tots menys un: el que definia un model de traspàs de Rodalies com a immediat, integral, amb recursos i 100% català. El PSC, el PP i Vox van votar en contra; Comuns i Aliança es van abstenir.

Em vull centrar avui, però, en la part aprovada de la moció referent a la necessitat que les mercaderies, també les perilloses que són el 20 %, circulin per l’interior, sempre fora de nuclis poblats, i no en les mateixes vies que ho fan els passatgers per la costa. Aquesta és una reivindicació liderada per la Plataforma ciutadana Mercaderies per l’Interior, que compta amb un ampli suport del territori camptarragoní i penedesenc.

Així, hem instat a la Generalitat perquè exigeixi al Govern de l’Estat que el Corredor Mediterrani ferroviari esdevingui una línia d’ample europeu exclusiva de mercaderies en la franja prelitoral. No és admissible que hagi de compartir la infraestructura existent de vies de trens d’alta velocitat i, amb la incorporació del tercer fil, de les de combois convencionals de passatgers, ubicades en el segment litoral.

En cas contrari, es produiran la sobresaturació de freqüències a la xarxa, el desgast accelerat de les vies, i el risc inherent al pas de mercaderies pesades i perilloses per dins dels nuclis habitats. El tercer fil només pot ser una solució provisional, i no el paisatge definitiu tal com preveu i executa en aquests moments des del Govern de l’Estat.

Per això, hem instat a la Generalitat a dissenyar i presentar, abans de finalitzar aquest 2024, un pla de reordenament del transport ferroviari del Camp de Tarragona per traslladar de manera definitiva les mercaderies per vies interiors alternatives i allunyades de qualsevol nucli urbà, complint així amb les normes europees de seguretat i salut pública, al mateix temps que permeti descongestionar la línia de costa, en el futur exclusiva per al transport de viatgers.

Cal que la ciutadania conegui que els combois de mercaderies passaran a ser dels 250 m de llargària actual amb 18/20 vagons estàndards, a 750 m amb 53/60 vagons, la qual cosa significa triplicar-los. Cada vagó ple oscil·larà entre les 80 i les 100 tones. En conseqüencia, tant el temps de pas i les molèsties per vibracions i sorolls per al veïnat com el desgast de la infraestructura seran molt superiors a l’actual. Alerta també amb les afectacions potencials al patrimoni monumental.

Alhora la convivència entre les mercaderies i els passatgers en les mateixes vies i amb una densitat de tràfec molt superior perpetuarà o empitjorarà la ja de per si dramàtica situació de retards i incidències de la mitja distància i les rodalies del sud de Catalunya.