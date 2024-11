Les pantalles són el problema? Parem l’Algoritme

Creat: Actualitzat:

Pantalles. Eliminar les pantalles. Reduir l’exposició a les pantalles. Pantalles. SALUT MENTAL. Educar en l’ús dels terminals mòbils. Abús del temps en pantalles. Pantalles. XARXES SOCIALS. Addició. Aïllament social. Pantalles. SUÏCIDI. Pantalles ... i ... i ... i molt després POLARITZACIÓ.

Fa mesos que hi ha discussions sobre el tema. Ara bé, la major part de les reflexions fetes fins ara s’han centrat, gairebé en exclusiva, en les pantalles. Fins a tal punt, que la revolta iniciada per un grup de famílies arreu del país fa un any ha aconseguit que la Generalitat reguli, d’aquella manera, l’ús dels mòbils als centres escolars. Ara bé, fins aquí les bones notícies a casa nostra.

En paral·lel, el món va prenent consciència accelerada de la vertadera amenaça, que no són ni les pantalles ni les xarxes socials en si mateixes, sinó l’algoritme que hi ha darrere de TikTok, Instagram, Facebook, X i Youtube, entre d’altres.

Austràlia ha tirat pel dret i ha prohibit l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Romania denunciava ahir a Brusel·les que TikTok havia interferit en les eleccions. No cal ni parlar de la divisió que assola els EUA, amb la gens discreta influència de X ( Musk ) i Youtube.

El dit i la lluna

Podem desganyitar-nos discutint sobre l’ús del mòbil i les pantalles, sobretot en adolescents, però la gran amenaça que plana sobre la societat occidental i que ens hauria d’ocupar, és l’algoritme que hi ha darrera de tota xarxa social. Aquest ens afecta per igual a tots, ja que funciona sota una única premissa: captar l’atenció d’aquest, entenguis, aconseguir que hi passi el major temps possible. Per què? Per ingressar més. L’economia de l’atenció no n’entén d’ètica social.

Com? Mostrant a l’usuari aquells continguts que més li agraden de manera continuada. Perfeccionant la teoria de l’embut: l’algoritme mostra continguts similars, malgrat no ser cercats. En última instància, l’algoritme perfila i mostra en bucle continguts per mantenir l’usuari dins d’un ‘cau’. Arribats aquí, la repetició d’impactes seleccionats per l’algoritme acaba configurant el marc mental de l’usuari i, a més, en reforça el biaix de pensament per mantenir-lo actiu i consumint. No és una activitat innòcua.

A qui defensi el lliure albir, li posaré un exemple clarificador. Imaginis en una biblioteca i que el bibliotecari li faciliti els llibres a llegir. Que se n’ocupi a diari. Que sense consulta, havent-lo perfilat, li deixi cada dia els llibres a llegir. Durant anys. Considera que el seu accés al coneixement està condicionat ? Això són les xarxes socials avui. O més aviat, en el que Google, Meta i TikTok les han convertit.

Tenint en compte que cap persona tindrà un bibliotecari de referència però que el 2023 el consum mig mensual de Tiktok va ser de 33h, el de Youtube de 17h i el d’Instagram de 15h, treguin les conclusions sobre la creixent polarització social que sacseja el país i Europa.

Parem l’algoritme, sí.