Els pressupostos obliden Sant Pere i Sant Pau

Tarragona és una ciutat gran i fragmentada, amb molts barris i urbanitzacions, però la política té l’obligació de facilitar l’accés als serveis a tots els nostres veïns i veïnes i treballar per millorar la comunicació entre els diferents nuclis de població. Des d’ERC sempre hem defensat i defensarem aquesta idea, que per a fer-se realitat disposa de tres eines fonamentals: la cohesió urbana, la cultura i l’esport. Malgrat això, els pressupostos del 2025 de l’Ajuntament han oblidat aquests tres eixos, especialment a Sant Pere i Sant Pau.

El mandat anterior vam treballar perquè el barri tingués un nou gimnàs municipal actualitzant el projecte i reservant 1,2 milions d’euros per tal que aviat es pogués fer realitat. Tanmateix, el govern socialista va decidir carregar-se la partida pressupostària. Els comptes per al 2025 eren una bona oportunitat per a recuperar els diners i construir d’una vegada el gimnàs que Sant Pere i Sant Pau mereix, però el govern del PSC ha decidit deixar el projecte al calaix una altra vegada, com ja va passar l’any 2011.

D’altra banda, els pressupostos tampoc recullen ni un sol euro per a la nova biblioteca del segon barri més gran de la ciutat. L’accés a la cultura és imprescindible per a la salut democràtica i per fomentar l’esperit crític i la cohesió social. Per això, exigim a Viñuales que executi el projecte impulsat durant el mandat anterior i no ajorni indefinidament l’impuls d’un equipament imprescindible per a Sant Pere i Sant Pau. Teníem la feina molt avançada, per què no es continua?

Des d’ERC demanem que no es llanci a la brossa la feina feta per a millorar Sant Pere i Sant Pau. Aquesta petició no té res a veure amb els colors polítics, sinó amb el compromís, i el govern socialista demostra amb els pressupostos que el barri no és una prioritat, malgrat disposar de l’expresident de l’associació de veïns com a assessor, una qüestió que hauria de reforçar la implicació amb aquesta part tan important de Tarragona.

Per tots aquests motius reclamem a Viñuales més implicació amb Sant Pere i Sant Pau, tal com ja vam començar a fer amb l’alcalde Ricomà amb el projecte de les pistes esportives, la reforma del pavelló poliesportiu i la renovació de les places Catalunya i Miralcamp, entre altres accions. També vam trobar la complicada fórmula per remodelar la plaça de la Cinquena Promoció, un projecte ja licitat i que s’ha de fer realitat. A més a més, vam aconseguir que el traçat del futur tramvia del Camp de Tarragona passés pel barri, i així poder oferir aquest servei de transport públic a tots els veïns i veïnes.

En aquesta línia, també vam presentar al darrer ple una moció per dignificar i ampliar la vorera entre el centre i Sant Pere i Sant Pau, un trajecte que cada dia fan centenars de persones i que en podrien fer milers si aquell tram estigués en bones condicions. Una de les prioritats del consistori ha de ser la cohesió urbana, des de Sant Salvador fins al Serrallo i des de Ponent fins a Llevant, per tal que tots puguem recórrer la ciutat de punta a punta a peu o en bicicleta i, així, facilitar l’accés a tots els serveis públics.

Ni Sant Pere i Sant Pau ni cap altre barri de la ciutat han de ser peces aïllades. Tarragona aplega diferents realitats geogràfiques, però la política té la missió d’esborrar les barreres que ens separen per facilitar l’accés als serveis públics i a la cultura i, així, construir una societat més unida i, a la vegada, plural.