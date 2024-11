Nadal a Reus: una ciutat que brilla amb llum pròpia

Creat: Actualitzat:

Reus és Nadal’ omplirà la ciutat d’activitats, llum, música i màgia del 28 de novembre al 6 de gener. Des de Projecció de Ciutat i l’Agència Reus Promoció, hem treballat de manera coordinada i transversal amb altres regidories de l’Ajuntament de Reus per seguir sent el referent del país quant a oci, comerç, cultura, gastronomia i patrimoni.

La campanya nadalenca de 2023 va ser un gran èxit, i ens ha marcat la línia a seguir enguany i de cara al futur, amb una aposta decidida per l’enllumenat com a element essencial per crear una atmosfera màgica. Més carrers que mai lluiran un enllumenat especial, amb noves incorporacions com la plaça de la Ràdio, el carrer del pintor Bergadà i el carrer dels Recs, a més de consolidar espais icònics com els passejos de Prim i de Sunyer, l’avinguda del Carrilet, la plaça de la Llibertat i els carrers de Monterols i de Llovera.

Un dels trets que defineixen la campanya de Nadal a Reus és la seva capacitat d’arribar a tothom. Des de l’espectacular encesa de l’enllumenat i l’arbre de Nadal a la plaça del Mercadal, aquest dijous 28 de novembre, fins a les activitats familiars com l’espai ‘Un Nadal rodó’ a la plaça de la Llibertat. Cada detall està pensat per fer del Nadal a Reus una experiència única. Altres punts d’atracció són, sens dubte, la plaça de Prim, amb els seus ja tradicionals cavallets, i la gran esfera de llum i música que torna a la plaça de la Llibertat.

Com a regidora de Projecció de Ciutat, és un orgull veure com les campanyes de Nadal són un gran esdeveniment per a reusenques, reusencs i visitants. És una mostra del nostre compromís amb la ciutat, amb la seva dinamització i amb el suport al teixit co-mercial i cultural.

Per Nadal, Reus tornarà a brillar amb llum pròpia.

Us convido a assistir a ‘Diamants caiguts del cel’, l’acte d’encesa de l’enllumenat nadalenc, al Mercadal, aquest dijous 28 de novembre, a dos quarts de 7 de la tarda. I us convido també a passejar pels nostres carrers, descobrir els seus racons il·luminats i deixar-vos sorprendre per una oferta que combina tradició, innovació i excel·lència. Reus és Nadal i Nadal és Reus.