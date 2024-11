Els 100 primers dies del govern del president Illa

Creat: Actualitzat:

Ho vam aprendre dels nostres pares i mares i ells i elles, al mateix temps, dels nostres avis i àvies. Què vull dir? Que Catalunya s’ha construït gràcies al treball i la creativitat dels catalans i catalanes. I quan dic catalans i catalanes vull dir dels catalans i catalanes que hem nascut a Catalunya, i també dels catalans i catalanes que no han nascut a Catalunya però que han fet de Catalunya el país on volen veure créixer els seus fills i filles.

I això és el que ha tornat a Catalunya. Aquest tarannà obert, aquesta tenacitat i capacitat de treball, i aquesta voluntat de convertir el país en un dels territoris europeus amb un major nivell de qualitat de vida. Això és el que representa el Govern del president Salvador Illa i aquests primers 100 dies del canvi. S’entén, oi?

Ho va expressar a la perfecció el president Tarradellas quan deia que quan els catalans anem units som imparables. En canvi, barallats i dividits, perdem. Per això la unitat civil del poble de Catalunya ha de ser sagrada. Una veritat com un temple.

Una realitat que subratlla també sempre el president Illa quan se li pregunta sobre quin és l’objectiu del seu Govern. Ras i curt: oferir al poble de Catalunya una proposta transversal que recuperi l’autoestima del país per resoldre els problemes reals dels catalans i catalanes a peu de carrer.

Ho diu... i ho fa. Com ho demostra que en aquests 100 primers dies del Govern del canvi hagi protagonitzat més de 200 activitats i actes institucions, i hagi completat més de 2.200 quilòmetres recorrent el país copsant, a peu de carrer, les inquietuds i anhels dels catalans i catalanes.

A nivell de les comarques tarragonines, i com a diputada al Parlament, vull posar de relleu la importància del fons de quasi 71 milions d’euros que s’ha habilitat per mitigar els efectes de la sequera. Un pla que té com a objectiu donar una resposta real als problemes urgents que estava patint la comarca del Priorat. Una comarca que, fins aquest moment, havia escoltat moltes bones paraules boniques i teòriques... però cap mesura concreta.

Ho recorda el mateix president: s’ha de parlar menys i fer més. No podem perdre el temps en batalletes de campanar o amb el «i tu més!» que tanta ineficàcia provoca. Aquest Govern no té cap vareta màgica per resoldre els problemes, però si la voluntat i la capacitat de treball per fer-ho.

Sabem que molts i moltes dels que esteu llegint aquests línies us trobeu amb problemes quotidians, per exemple, a l’hora de desplaçar-vos fins a Barcelona per treballar, estudiar, etc. El servei de rodalies no està a l’alçada de les necessitats objectives de la ciutadania. És cert, com també ho és que durant molts anys els Governs de Madrid i Barcelona s’han mostrat més interessats en llançar-se els plats pel cap que en col·laborar per millorar el servei. Doncs això també s’ha acabat. Precisament per aquest motiu, s’ha treballat en un marc de col·laboració amb Renfe que ha permès activar diverses millores necessàries que s’executaran en els pròxims dos anys. Per acomplir aquest objectiu, s’ha ratificat Pere Macias com a comissionat per al traspàs de la xarxa de Rodalies. Esperem que els fruïts d’aquest esforç es comencin a notar ben aviat.

Hi ha un problema real a Catalunya pel que fa a l’accés a l’habitatge, un problema que afecta especialment a la gent jove. Doncs bé, el Govern ha aprovat un pla de mesures urgents per incrementar l’oferta d’habitatge protegit a Catalunya i assolir 50.000 nous habitatges públics. Es preveu, entre d’altres, la creació d’una reserva pública de solars per agilitar la construcció de nous pisos i un Fons Públic d’Emancipació per fer un préstec per a l’entrada dels pisos de compra als joves, que no s’haurà de retornar fins al cap de 30 anys.

També hi ha una demanda ciutadana per seguir millorant en temes de seguretat. Per això s’han llançat noves convocatòries per cobrir 1.300 noves places de Mossos d’Esquadra de l’escala bàsica del cos i per sumar 127 agents rurals amb l’objectiu d’arribar als 800 efectius que estableix el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals.

Com veieu el Govern treballa de valent per donar resposta a les vostres problemàtiques. Seguirem mantenint el timó fixat en aquest objectiu: treballar sense descans, sense perdre el temps en el soroll, ni en les recriminacions estèrils. Ha tornat el bon Govern per a tothom.

Mireu, aquests dies, en una entrevista se’m preguntava què el que voldria aconseguir del meu pas per la política. La resposta que vaig donar m’atreviria a fer-la extensiva al conjunt del Govern: que quan acabi la legislatura exactament cap nen o nena del país passi gana o no tingui les seves necessitats vitals cobertes i garantides per la Generalitat. Aquest sí, realment, que és un objectiu de país.