Uns pressupostos per atendre les necessitats de la ciutadania de Reus

El pressupost de l’Ajuntament de Reus per a 2025 és un pressupost de creixement que reflecteix molt les prioritats d’aquest govern i que és fruit de l’escolta activa dels reusencs i reusenques. Creixen totes les àrees.

Via Pública és l’àrea més dotada: 22,9 milions, amb un creixement del pressupost ordinari de més del 6%. Drets Socials és l’àrea que més creix, 3,7 milions d’euros, un 27%, en bona part per disposar de més treballadores i educadores i per donar més servei.

El pressupost d’Educació s’incrementa en un 11,4% per continuar amb el pla de reposició i millores als centres educatius públics iniciat aquest any. Medi Ambient és una altra de les àrees amb un creixement del pressupost més destacat perquè el el canvi climàtic tan d’actualitat aquests dies ens interpel·la i perquè hem d’evolucionar cap a una ciutat més verda, amb més arbrat i espais naturals i, per tant, també més saludable.

El pressupost va acompanyat d’un pla d’inversions de més de 22 milions d’euros en la mateixa línia. Amb 4,9 milions d’euros destinats a actuacions molt diverses de transformació, millora i manteniment de la via pública que inclou tant l’asfaltat com l’enllumentat públic, les voreres o la jardineria. N’hi ha també

4,1 milions destinats a polítiques mediambientals per millorar rieres, instal·lar més plaques solars als edificis municipals i fomentar l’autoconsum i l’estalvi energètic i per crear refugis climàtics a diverses escoles de la ciutat, entre d’altres mesures.

I més d’un milió d’euros a rehabilitació i millora del parc públic d’habitatge, a la compra de nous habitatges per destinar-los a la Borsa de Lloguer de l’Ajuntament de Reus. La llista és llarga.

Es tracta d’un pla d’inversions molt variades, sense concentrar els esforços en una única acció singular, sinó que és el resultat d’una visió àmplia i transversal. Un pla d’inversions com els pressupostos amb una doble mirada: atendre les necessitats quotidianes dels reusencs i reusenques i generar noves oportunitats pel futur.

Tot això sense incrementar la pressió fiscal i alleugerint la càrrega que suporten empreses i famílies amb l’impuls de serveis i mesures econòmiques i fiscals d’estímul i de sensibilitat social. En concret, el pressupost destinat a subvencions creix en 1,7 milions d’euros i l’impacte de les bonificacions fiscals creix 1,2 milions d’euros.

En definitiva, el pressupost de 2025 de l’Ajuntament de Reus combina la millora del dia a dia dels nostres ciutadans i ciutadanes, amb gran sensibilitat social cap als col·lectius més vulnerables però també amb la mirada llarga i diverses accions de promoció econòmica per crear ocupació i atreure activitat a la nostra ciutat. És a dir, que estan pensats per millorar el present però també en clau de futur.