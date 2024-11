Creat: Actualitzat:

Per segon any consecutiu, el comerç de proximitat i la restauració local s’han adherit a la campanya ‘Escolta el batec del teu Comerç’.

Aquesta és una campanya que, des de PIMEC Comerç, hem volgut impulsar per segon any amb l’objectiu de posar en valor el Comerç i la Restauració locals i conscienciar la societat sobre la importància de comprar i consumir en aquests establiments durant aquestes dates nadalenques que ja s’acosten.

Volem posar en relleu i visibilitzar la fortalesa del Comerç i la Restauració en el nostre dia a dia, el paper essencial que tenen en l’economia i la gran riquesa que generen al nostre país i a la societat. Cal no oblidar el gran volum de contractació laboral que genera el Petit Comerç i la Restauració local, així com la qualitat excepcional dels productes que ofereixen. Aquest nivell de qualitat és difícil de trobar i encara més d’igualar en els grans comerços o en el comerç ‘online’.

Aquesta campanya, que es duu a terme entre els dies 15, 16 i 17 de novembre, tindrà lloc només a la província de Tarragona, amb la participació de més de 1.000 establiments comercials que s’hi han adherit.

En total, a Catalunya són més de 19.000 els establiments que hi participen. A la nostra demarcació els podreu identificar gràcies a uns vinils visibles als comerços, i hi haurà també repartiment de globus, obsequis, promocions, vals de compra i distintius amb la imatge gràfica de la campanya.

Hem de tenir sempre present el Comerç Local en les nostres vides, per la seva trajectòria i protagonisme en la nostra història i la dels nostres avantpassats. Des de la seva forta presència al món en època neolítica fins als nostres dies, fem una crida a la sensibilitat i consciència col·lectiva pel que fa a les compres i el consum.

Fa temps que denunciem una tendència, impulsada per aquells amb grans interessos econòmics, que pretén desplaçar els comerços del centre de les ciutats cap a les perifèries, especialment els que competeixen amb el Comerç Local o el Comerç Petit i Mitjà.

Aquest és el model americà, que ja ha fracassat en alguns països d’Europa, on es torna a reivindicar el nostre model. En una recent entrevista al nostre president, Antoni Torres, al diari El Segre, li van preguntar precisament per aquest tema, i ell va respondre: «El comerç a les perifèries no funciona i entra en pèrdues; a més, la gent no vol haver d’agafar el cotxe per fer les seves compres».

No perdem la qualitat extraordinària que ens ofereix el Petit i Mitjà Comerç i la Restauració en les nostres vides.