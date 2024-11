La Nova Executiva del PSC de Tarragona

Creat: Actualitzat:

En un moment clau en la política municipal catalana, l’agrupació del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) a Tarragona s’enforteix amb la seva nova Executiva, un equip compromès amb els valors d’igualtat, justícia social i progrés, i aposta per la seva renovació.

Aquesta executiva, marca un hite a la política local en incorporar persones de diversos barris de Tarragona amb una àmplia experiència professional i un profund coneixement dels problemes que afecten les famílies i els seus veïns i veïnes que s’enfronten als reptes quotidians, i el compromís de la construcció d’un futur més equitatiu i pròsper.

La renovació de l’Executiva del PSC a Tarragona ha estat un procés meticulós i estratègic, amb la inclusió de nous membres que representen la diversitat i la riquesa de la societat tarragonina.

El nou equip compta amb el suport i la col·laboració de membres que ja formaven part de l’equip anterior, com Santiago Castella (primer secretari), Guillermo García (viceprimer secretari segon d’estratègia electoral) Cecilia Mangini (Polítiques feministes) o Ismael Fraile (Adjunt d’Organització) la qual cosa garanteix estabilitat i continuïtat en aquest nou cicle polític.

La combinació de l’energia i la passió dels nous integrants amb l’experiència i el coneixement dels membres veterans crea un equip sòlid i cohesionat, llest per abordar els reptes actuals amb determinació i eficàcia.

En aquest context polític, l’Executiva del PSC a Tarragona es troba en una posició privilegiada per dissenyar i desenvolupar projectes innovadors en col·laboració amb els diferents nivells institucions de govern socialista.

La presència destacada de figures com Valle Mellado, diputada al Congrés i secretària d’Organització, així com regidors i regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona, reforça la capacitat de l’Executiva per impulsar iniciatives que beneficiïn tota la comunitat.

L’estreta col·laboració i les bones relacions amb la resta d’institucions, com amb la Generalitat catalana faciliten l’intercanvi d’idees, la implementació de projectes conjunts que contribueixin a reduir les desigualtats i protegir a les persones més vulnerables. Així com per fer una aposta pel progrés i el benestar de tots els ciutadans i ciutadanes de Tarragona.

Aquesta xarxa de col·laboració i suport mutu reforça el nostre compromís amb la construcció d’una societat més justa i solidària, i aquest equip és el millor per a proposar la Tarragona del futur transformant la societat sense deixar a ningú enrere.