Eleccions als Estats Units i les derivades tarragonines

Aquest 5 de novembre de 2024, els Estats Units celebraran unes eleccions presidencials que podrien tenir un impacte profund tant en l’esfera política com econòmica global. Aquestes eleccions no només influiran en els EUA, sinó que també tindran repercussions significatives a Tarragona, especialment en sectors com les exportacions, el turisme, les inversions estrangeres i les cadenes de subministrament industrial. El context geopolític mundial actual és molt convuls, amb crisis obertes a diversos fronts, com la guerra a Ucraïna, les tensions a Orient Mitjà, l’augment de la competència en la carrera tecnològica, les tensions al mar de la Xina i altres conflictes regionals. En aquest escenari, els Estats Units jugaran un paper determinant en la configuració de l’economia global i, per tant, també en la de Tarragona.

Exportacions agràries: vi i oli d’oliva sota pressió El Camp de Tarragona és conegut per la seva producció de vi i oli d’oliva, productes que tenen una gran demanda en mercats internacionals, incloent-hi els Estats Units. El 2022, les exportacions catalanes d’oli d’oliva van mostrar una recuperació després de l’aixecament dels aranzels imposats per l’administració Trump, amb un augment del 37,5% en volum durant els primers sis mesos, assolint un valor de 152 milions d’euros. Tot i això, la crisi climàtica del 2024 ha comportat un augment del 50% en els preus de l’oli d’oliva, complicant encara més la situació.

Durant el primer mandat de Trump, els aranzels del 25% sobre productes agrícoles europeus van tenir un impacte sever en aquests sectors. Les exportacions d’oli d’oliva es van reduir en un 43%, una situació que l’Associació Espanyola d’Exportadors d’Oli d’Oliva va descriure com una “catàstrofe”. A més de l’oli d’oliva i el vi, altres productes agrícoles com les avellanes i fruits secs podrien veure’s afectats per polítiques proteccionistes, reduint el volum de negoci i afectant els petits productors de la zona. El Camp de Tarragona, que contribueix de manera significativa a la producció de fruits secs a Catalunya, podria patir una davallada en les seves exportacions cap als Estats Units si es tornessin a imposar aranzels. Aquestes barreres comercials podrien desplaçar la demanda cap a altres mercats més accessibles, comprometent la rendibilitat dels productors locals.

Si Trump tornés al poder i reintroduís restriccions comercials, això podria agreujar encara més la situació per als productors del Camp de Tarragona, fent que els mercats nord-americans siguin menys accessibles. D’altra banda, una presidència de Kamala Harris suposaria una continuïtat en les polítiques de comerç multilateral, garantint l’accés competitiu dels productes tarragonins als Estats Units i proporcionant estabilitat al sector.

Impacte en les inversions estrangeres i la indústria química El Camp de Tarragona és conegut per ser un pol industrial important, amb empreses com Dow Chemical, ExxonMobil i PepsiCo que mantenen una presència significativa. Durant el primer mandat de Trump, la imposició d’aranzels i l’augment de tensions comercials amb Europa van desincentivar les inversions estrangeres i van augmentar els costos de producció per a moltes d’aquestes companyies. Les tensions comercials van afectar les cadenes de subministrament, dificultant l’accés a matèries primeres i encarin les operacions. Aquest augment de costos de producció va reduir la competitivitat dels productes fabricats a Tarragona, fent que els clients nord-americans busquessin alternatives de producció més econòmiques, ja sigui a nivell intern o en altres mercats menys afectats per aranzels.

Dow Chemical, per exemple, va manifestar que l’augment dels costos i les dificultats de subministrament podien posar en risc les inversions a llarg termini. ExxonMobil, amb les seves operacions de refinament i petroquímica al territori, també es va veure afectada per l’increment de preus de les matèries importades i la complexitat afegida en la gestió de la seva cadena de subministrament. Segons dades de l’Oficina del Representant de Comerç dels EUA (USTR), durant l’administració Trump, es van rebre més de 53.000 sol·licituds d’exclusió dels aranzels, indicant la magnitud del problema per a moltes empreses.

Aquestes polítiques van tenir un impacte en la confiança empresarial i van posar en risc projectes d’expansió i noves inversions a Tarragona. L’augment dels costos de producció i les barreres comercials van provocar que les companyies consideressin altres opcions més viables per mantenir la rendibilitat. Executius del sector químic van alertar que l’encariment de les matèries primeres podia reduir la competitivitat global de les seves operacions a Tarragona.

En cas que Trump torni a guanyar, podríem veure una revifada d’aquestes polítiques proteccionistes, cosa que complicaria encara més el panorama per a les empreses químiques de la regió. Això podria forçar una reestructuració de les cadenes de subministrament i fer que algunes inversions es desplacessin cap a regions amb polítiques comercials més estables. D’altra banda, una presidència de Kamala Harris oferiria un escenari més favorable per al comerç internacional, facilitant la continuïtat de les operacions actuals i fomentant noves inversions a Tarragona.

Turisme nord-americà: un sector vulnerable El turisme és un altre sector vital per al Camp de Tarragona, amb ciutats com Tarragona i Salou que atrauen un gran nombre de visitants, incloent turistes nord-americans que valoren l’història, la cultura i les platges de la regió. El 2023, Catalunya va rebre 1,2 milions de turistes nord-americans, que van generar ingressos importants per al sector hoteler i de restauració.

Una victòria de Trump podria implicar restriccions de viatge més estrictes i una reducció dels viatges internacionals, impactant directament en els ingressos turístics del Camp de Tarragona. Els hotels, restaurants i proveïdors de serveis turístics serien els primers a notar aquest descens. Això podria desencadenar una reducció en la demanda de serveis associats, des de proveïdors d’aliments fins a serveis de transport i guiatge turístic. Per contra, una administració de Kamala Harris mantindria un entorn més obert, afavorint la mobilitat i el flux turístic entre els EUA i Catalunya, beneficiant les empreses locals i contribuint a l’estabilitat econòmica.

Conclusions Les eleccions presidencials dels Estats Units del 5 de novembre de 2024 tindran un impacte directe sobre sectors clau de l’economia del Camp de Tarragona. L’escenari que es presenta depèn fortament del candidat que surti vencedor. Un retorn de Trump i les seves polítiques proteccionistes podria comportar un augment de les tensions comercials i dificultats per a les exportacions agràries, incrementant els costos de producció i afeblint la competitivitat de les empreses locals en el mercat internacional. A més, la indústria química, que ha estat un pilar de l’economia de la regió, podria veure’s afectada per l’augment dels aranzels i la incertesa en les inversions.

D’altra banda, una administració liderada per Kamala Harris podria garantir un escenari més obert al comerç i a la col·laboració internacional, fomentant la continuïtat de les inversions estrangeres i l’estabilitat de les cadenes de subministrament. Aquest enfocament podria facilitar la recuperació i el creixement sostingut de les exportacions del vi, l’oli d’oliva i altres productes de la regió, assegurant que Tarragona mantingui una posició competitiva en el mercat global.

El Camp de Tarragona haurà de ser proactiu en la planificació i adaptació a aquests escenaris, amb estratègies que permetin mitigar riscos i aprofitar oportunitats. Des del reforçament de les relacions comercials amb altres mercats fins a la diversificació de proveïdors, la regió haurà d’estar preparada per respondre de manera àgil als canvis que puguin sorgir de les decisions de Washington.