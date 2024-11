El voluntariat: ‘gallina de piel’

Creat: Actualitzat:

El voluntariat no és només una acció; és un acte d’amor pur, una entrega que travessa fronteres físiques, emocionals i personals. En un món on les circumstàncies ens poden fer sentir petits, és extraordinari descobrir que la capacitat de donar no coneix límits.

És en moments com aquests, amb voluntaris de tots els racons viatjant fins a València per netejar carrers, portar aliments i ser-hi per aquells que ho necessiten, que sentim com la pell se’ns eriça. Cada gest d’aquests herois anònims fa créixer l’esperança en el poder de la bondat humana i ens recorda que, en el més senzill dels actes, hi ha una força imparable.

Aquests voluntaris, com tants altres arreu, m’han ensenyat que el retorn del voluntariat és un regal immens: la felicitat que proporcionem als altres es converteix en una llum que també ens il·lumina a nosaltres. Com a voluntari d’una fundació que té l’estrella en el seu horitzó, he descobert que, malgrat les meves pròpies limitacions físiques, el que realment importa no és el que fem, sinó l’amor amb què ho fem.

Des del meu llit i de manera telemàtica, col·laboro amb aquells que necessiten algú que els escolti, com quan vaig fer una xerrada a una residència d’avis sobre oficis antics. En aquell moment, la meva pròpia lluita es difumina, i em deixo portar per la bellesa d’estar compartint alguna cosa que transcendeix qualsevol limitació personal.

Cada acció, cada somriure i cada mirada compartida és una connexió que ens recorda que tots podem ser agents de canvi. És fascinant veure com, en ajudar els altres, també ens ajudem a nosaltres mateixos. La força que em donen aquestes experiències em fa comprendre que la vulnerabilitat no és debilitat, sinó una font de poder inigualable. En la nostra fragilitat descobrim la capacitat d’estimar sense reserves, de donar sense esperar res a canvi i de rebre amb gratitud.

En aquests dies complicats, el voluntariat ens recorda que sempre hi ha espai per a l’esperança. Ens mostra que els petits gestos tenen un impacte gegant i que cada esforç, per mínim que sembli, pot transformar vides. Al final de cada jornada d’entrega, sé que el veritable retorn del voluntariat no és només un regal per a qui rep, sinó també per a qui dona. Cada vegada que veig els meus companys al servei de persones en dificultat, recordo que la veritable riquesa no està en el que tenim, sinó en el que donem. Aquest gest, aquest acte d’entrega, construeix un futur més humà i més solidari.

Avui som nosaltres els que oferim aquest regal, però demà podríem ser nosaltres els que el rebem. El voluntariat ens recorda que tots, sense excepció, som vulnerables, i que aquesta vulnerabilitat és el que ens uneix com a éssers humans. Donar no és només un acte d’amor; és un acte de fe en un futur compartit, on qui avui ajuda, demà pot ser ajudat.

En aquest camí, el veritable retorn del voluntariat no és un simple obsequi; és una força imparable, una promesa de felicitat, esperança i humanitat que ens transforma. Cada petit gest, cada acte de generositat, ens apropa a un món ple de significat, on el poder transformador del voluntariat converteix simples accions en autèntiques revolucions emocionals. És aquí on resideix l’essència del voluntariat: en la capacitat de transformar les vides dels altres i, al mateix temps, de transformar les nostres.

No hi ha acte massa petit quan el seu impacte pot ser infinit. És en cada somriure, cada mà estesa i cada sacrifici silenciós que es fa visible la força d’aquest camí: un camí de compassió que ens inspira, ens dignifica i ens recorda que junts, amb cada petit gest, podem construir un món millor.