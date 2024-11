Tres dones en suport a la menopausa

Creat: Actualitzat:

L’experta en Nutrició Humana i Dietètica, responsable de la Unitat de Nutrició de “Dexeus Dona” a Reus i especialitzada en nutrició clínica i esportiva, Natàlia Pérez Llauradó va fer dimecres 23 d’octubre a la Clínica Cicles de Tarragona una ponència sobre La menopausa i els seus efectes físics i psicològics. La dietista nutricionista Natàlia Pérez Llauradó ha participat en programes de televisió, i a Tarragona ha col·laborat amb TAC12 TV al programa de Joan Ballart Com la nit i el dia.

A la ponència hi va participar també la fisioterapeuta Esther Egui, especialitzada en sòl pelvià i salut integral de la dona, que va parlar detalladament de l’activitat física que cal realitzar en aquesta etapa de la vida de la dona. A més, a l’acte es va parlar de les investigacions de la Doctora Sara Arranz, psiquiatra especialitzada en salut mental de la dona.

La menopausa comporta diferents efectes físics i psicològics que fan imprescindible un equip professional a la sanitat pública que tracti aquesta etapa de la vida de les dones. Natàlia Pérez Llauradó considera que per disminuir els efectes de la menopausa cal treballar la prevenció mitjançant l’alimentació i l’activitat física. També és fonamental fomentar que hi hagi més activitats grupals informatives i actives, com es fa en el cas de les classes de preparació al part. La nutricionista afirma que si des de ginecologia es recomana assistir a aquestes sessions grupals per a dones que estan vivint la menopausa, en general les pacients seguiran el consell dels facultatius. D’aquesta manera amb una bona gestió es podrien reduir riscos metabòlics, físics i psicològics.

La ponència va significar un autèntic regal a les dones assistents a aquest acte. Va ser una hora plena de consells amb relació a l’alimentació, l’activitat física i la salut mental que les expertes van completar responent a totes les preguntes que es van anar formulant per part del públic. Els efectes físics i psicològics de la menopausa tenen solució si les dones podem comptar amb professionals de la salut que donin un suport integral a la menopausa, suport fonamentat en la prevenció i i la informació.