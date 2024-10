Reus Respira: un pla per a guanyar verd a la ciutat

Creat: Actualitzat:

Més de 600 alumnes dels centres educatius de la ciutat van participar el passat dijous a la plaça Mercadal de Reus en la Diada del Clima, una jornada festiva i reivindicativa amb motiu del Dia Internacional Contra el Canvi Climàtic. Feia goig veure’ls tan implicats en una lluita que ens afecta a tots, cridant ‘Stop, canvi climàtic’ o aixecant pancartes amb lemes com ‘No hi ha planeta B’ o ‘Cada acció, cada pas per un futur més verd’.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Reus està fermament compromès en aquesta causa i volem donar resposta amb solucions basades en la natura. Per això un dels tres eixos del nostre Pla d’Acció Municipal (PAM) 2023-2027 està destinat a avançar cap a una ciutat més verda i més sostenible. I per això també acabem de presentar el pla Reus Respira (R2) amb tres objectius clars: la planificació, la protecció i l’ampliació de l’arbrat i els espais verds de la nostra ciutat.

Les polítiques de planificació es concretaran amb el Pla de la Infraestructura Verda-Blava i Biodiversitat, en el marc del projecte RENATUReus. La protecció es definirà a partir una nova ordenança municipal específica de protecció de l’arbrat i dels espais verds de la ciutat.

I, finalment, l’ampliació de l’arbrat es farà efectiva amb un compromís del Govern de Reus: plantar 500 nous arbres cada any. La intenció es destinar-hi un pressupost mínim de 150.000 euros anuals amb l’objectiu d’arribar a sumar 5.000 arbres nous en 10 anys, gairebé un 30% més que els que hi ha plantats en l’actualitat.

Una acció fruit de l’escolta activa amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat i que ens ha d’ajudar a generar nous espais d’ombra, reduir la temperatura, garantir que la ciutadania disposi d’espais verds a prop de casa seva i de pas millorar la qualitat de vida i la salut de les persones.

Els estudis científics demostren que el contacte regular amb la natura millora la salut i el benestar, i que la degradació dels espais i la pèrdua de la biodiversitat són una amenaça per a la vida.

A Reus ho tenim clar i per això en el marc del RENATUReus que impulsem amb el suport de la Fundación Biodiversidad amb fons europeus Next Generation tenim previst també renaturalitzar patis d’escoles i habilitar-los com a refugis climàtics, millorar la gestió de l’aigua amb sistemes urbans de drenatge sostenible, posar en valor ecosistemes naturals com les rieres o protegir la biodiersitat amb la creació de nous hàbitats.

En la lluita contra el canvi climàtic tot granet de sorra compta i l’Ajuntament de Reus té les eines i la voluntat ferma de fer-hi front, apostant per millorar la qualitat de vida i la salut de les persones, reforçant la connexió de la ciutat amb el patrimoni natural i incrementant els espais verds i l’arbrat.