Rebaixar impostos

Divendres, en el ple de l’Ajuntament, Junts per Reus vam votar en contra de les ordenances fiscals del Govern municipal i ho vam fer per una raó molt senzilla: Aquestes no són les ordenances fiscals que la ciutat necessita i que els reusencs mereixen.

PSC, ERC i Ara han malbaratat l’oportunitat de corregir la pujada d’impostos estratosfèrica que van aprovar fa un any. Aleshores, ja vam avisar-los que s’equivocaven i, de fet, no vam ser els únics. Molts ciutadans també va advertir-los d’aquest despropòsit a través de concentracions multitudinàries i amb la presentació de 61 al·legacions, un rècord històric a la ciutat.

Tot i això, lluny de rectificar, el tripartit de Reus avui persisteix en l’error i s’entesta a mantenir una elevada pressió fiscal que perjudica les butxaques de moltes famílies i que posa pals a les rodes a autònoms i empreses.

Cal recordar que l’any passat, PSC, ERC i Ara van decidir augmentar un 12,5% l’IBI, un 14% la taxa d’escombraries, un 40% els guals, un 64% el servei de grua, un 40% la taxa de terrasses per a bars i restaurants o un 45,4% l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

I què han fet ara? Doncs no se n’han estat de tornar a apujar algunes taxes més, com l’aigua (entre un 5% i 30%), el transport públic (un 25% en el cas del bitllet senzill) o els serveis funeraris (5%). Tan sols s’han pres la molèstia d’intentar maquillar aquesta barbaritat amb la congelació d’alguns impostos i algunes bonificacions menors que, per cert, tenen uns requisits de difícil compliment.

Per tant, els reusencs pagaran més impostos per segon any consecutiu, de forma totalment injusta i injustificada, i tot fa pensar que continuarà sent així al llarg d’aquest mandat, fins al 2027, per voluntat expressa del tripartit reusenc. La seva política fiscal és collar els ciutadans i les empreses de Reus a base d’impostos.

Sens dubte, aquest no és el nostre model. Per això, vam rebel·lar-nos-hi l’any passat i tornem a oposar- nos-hi ara. Ho vam fer i ho fem de manera contundent, però també des de la responsabilitat i la coherència a partir de propostes rigoroses, realistes i plausibles que portàvem en el nostre programa electoral i que ja teníem damunt la taula quan lideràvem el Govern en l’anterior mandat.

En aquesta línia, defensem rebaixar l’IBI, reduir la taxa d’escombraries als veïns que reciclin més, revisar l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’exempció de la llicència d’activitat per a noves empreses i comerços locals, disminuir l’ICIO o ampliar la bonificació de l’IBI en la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Així doncs, la nostra política fiscal se situa als antípodes del tripartit reusenc i, de la mateixa manera, també discrepem de la seva forma de procedir.

Resulta absolutament inapropiat que aprovi separadament les ordenances fiscals i els pressupostos perquè, sense una visió conjunta d’ingressos i despeses, és impossible garantir una gestió coherent i rigorosa dels recursos municipals. I això no és tot. El Govern municipal predica una escolta activa que no practica. Tant és així que Junts per Reus vam estendre-li la mà amb les nostres propostes, però ni tan sols hem rebut resposta. Missatge rebut.

Tot i això, Junts per Reus no desistirem en la defensa d’una fiscalitat justa, equilibrada i responsable i, evidentment, continuarem treballant per construir l’alternativa a l’actual Govern municipal, amb una actitud constructiva i propositiva per dibuixar un futur d’esperança a la ciutat, de més progrés i més benestar per a tots els reusencs.