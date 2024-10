Els treballadors de la Bic i el Polígon Entrevies

Creat: Actualitzat:

Fa poc més d’una setmana els comitès d’empresa de Bic Graphic i Bic Iberia van adreçar a l’Ajuntament de Tarragona un escrit exposant les greus mancances que pateix el Polígon Entrevies, mancances que afecten milers d’usuaris i treballadors d’aquesta empresa i de qualsevol de les altres 22 que hi ha al sector.

Des d’ERC coneixem la problemàtica i sabem que les condicions laborals de la classe treballadora inclouen també el desplaçament a la feina, és per això que hem presentat al Ple d’avui una moció amb solucions, amb ganes que esdevingui un compromís de ciutat.

El Polígon Entrevies, manifesten els treballadors, presenta dues grans mancances: el mal estat del paviment, que està completament trinxat i que implica un veritable perill per tots els usuaris de la via; i l’efecte ‘ratonera’ que suposa tenir una única sortida i que aquesta sigui inundable. Addicionalment, la senyalització horitzontal i vertical al Polígon confereix una imatge prou penosa, poc a l’altura de la importància que té l’activitat industrial i logística per una ciutat com la nostra.

La solució al problema del ferm és senzilla i només depèn de l’Ajuntament: asfaltar. Cal una nova pavimentació a tot el Polígon, sobretot al carrer de Classificació i al carrer Reus-Camí 1, els quals estan severament castigats per la intensitat del trànsit pesat. El cas de Mas d’en Potau arriba a un nivell pertorbador, perquè el cantó sud resta pendent d’urbanitzar i resta directament impracticable. Això impedeix fer el gir a tot el Polígon, lo qual és una mancança important en matèria de mobilitat.

La solució al problema dels accessos és més difícil i depèn d’altres administracions. Però, per sort, des del govern de l’alcalde Ricomà vam deixar els deures fets i, juntament amb els grups d’ERC a Congrés i Senat, vam acordar aprovar els pressupostos de l’Estat (novembre de 2022) a canvi d’una partida de dos milions d’euros per a fer un pont sobre les vies del tren (costat nord-oest), al carrer Mas d’en Potau. Aquest pont, que té partida econòmica i el compromís estatal per tirar endavant, oferirà una nova entrada i sortida per Camp Clar, lliures d’inundacions. Un polígon més atractiu i segur!

Aquesta darrera intervenció requereix, això sí, que l’alcalde la conegui, se la cregui i la defensi activament. Com en les grans fites, no passarà sola, s’hi ha d’estar a sobre, cal fer que passi. Encoratgem l’alcalde Viñuales a què reclami, tant al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible com a ADIF, l’execució immediata d’aquest projecte compromès amb la ciutat de Tarragona. I alhora l’emplacem a què mobilitzi els recursos disponibles per renovar l’asfaltat. La pintura, que sempre queda bé, millor deixem-la per a quan un ferm en bones condicions la pugui retenir.

En tot cas aplaudim la lluita de les companyes i companys de Bic i animem l’equip de govern a fer l’aposta necessària i decidida que necessita el Polígon Entrevies. En això sempre tindreu ERC al costat!