Fe, esperança, caritat... i quantes coses més (i2)

Les dificultats per desplaçar-se a Barcelona segueixen sent moltes i el temps a invertir és increïble. Els alcaldes de Tarragona i Reus reclamen soluciones urgents ja. Rubén Viñuales manifesta que «... el servei d’autobusos no està funcionant i hi ha retards de 60 o 90 minuts que no són assumibles pels usuaris... no és acceptable que no coincideixen les arribades d’un tren amb la sortida de l’autobús». L’alcaldessa reusenca Sandra Guaita reclama «... autobusos directes a Barcelona i que siguin bonificats... les alternatives que proposa la Renfe s’ha de garantir que funcioni».

Altres titulars dels darrers dies són: «El supertall de vies a Tarragona significa la fuita del 20% de passatgers del tren; Retard de fins a una hora en el trasviament per Valls; BusPlana, 4 € amb abonament i 16 el bitllet senzill; Els usuaris del bus directe es multipliquen per cinc; Roda critica les molèsties arran de les obres al túnel: reclamen mesures urgents per l’augment de trens que passen pel poble.

El que no entenc es que la reclamació de tot el territori, des de fa molts anys, es que les mercaderies perilloses passin per l’interior i no precisament pel túnel de Roda de Berà. «Veure per creure». Falten vagons, veiem cada dia que els passatgers van com si fossin «sardines» d’apretadets que van. Tot plegat està passant en ple segle XXI i els temps invertir son de finals del segle XIX. Les plataformes ‘Dignitat a les Vies’ i l’Associació per a la Promoció del Transport Públic’ diuen que «.Els trens que es desvien per Valls-Picamoixons són el gran punt feble d’aquest pla».

La hemeroteca mai falla. Vull recordar que el cinc de juny de 2012 la redacció de Tarragona Ràdio comunicava que: «Els expresidents del Port, Lluís Badia i Josep Anton Burgasé, es mostren escèptics pel compromís de la ministra de Foment de fer el tercer fil ferroviari... Burgasé, considera que les paraules d’Ana Pastor davant el sector químic van ser fruit d’una total improvisació per deixar satisfeta la gran indústria ...

Badia recorda que no hi ha garanties per escrit sobre la sortida de mercaderies del port de Tarragona en ample europe ... els dos aposten pel tercer fil tot i reconèixer que no és idea ... Burgasé diu que s’ha de ser realista i que no hi ha diners, ara per ara... Els dos expresidents... asseguren que Tarragona necessita un projecte immediat per ser competència directa i no un complement del port de Barcelona... Badia lamenta que no hi hagi cap projecte concret ni garanties.

La portaveu del govern municipal, Begoña Floría, demana, però què més enllà de les bones paraules, hi hagi concrecions... el president del Port Josep Andreu, ha rebut a l’estand que el Port té al Saló Internacional de la Logística, a Barcelona, a la ministra de Foment, Ana Pastor, que s’ha compromès a visitar Tarragona, al juliol, per exposar el projecte de construcció del tercer fil».

Viatjar ara amb la Renfe s’ha de tenir més que mai molta fe, perquè tot vagi bé. L’esperança és que el termini previst per les autoritats competents es compleixi, en el llenguatge ordinari, la caritat és una virtut que porta a desitjar i a fer el bé al proïsme, en el nostre cas es tracta de desitjar que aquest caos hagi servit per millorar la mobilitat ferroviària. Així sigui.