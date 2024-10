Abaixem els impostos 2025

Creat: Actualitzat:

La comptabilitat de l’Ajuntament de Tarragona genera any rere any romanents de tresoreria i resultats positius. És a dir, no gastem tot el que s’ingressa. Aquests superàvits s’han destinat a amortitzar deute en els darrers exercicis. Un deute que era immens. Durant el mandat del govern Ricomà es va anar baixant el deute i a la vegada es va mantenir el mateix nivell impositiu sense increments extraordinaris, excepte la taxa de la recollida de la brossa que s’havia d’augmentar per les exigències de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular.

L’Ajuntament s’ha passat anys pressupostant despeses que no es realitzen, sabent-ho des del primer dia. Una manera de fer perversa pròpia de les comptabilitats limitatives que obliguen a fer reservar de diners per atendre obligacions que no són tals. Uns diners que queden alliberats a mesura que l’any avança i la despesa periodificada no es produeix. Això pot suposar d’entre 7 a 10 milions d’euros per any.

Si es vol pressupostar el 100% de les despeses a dia 1 de gener es necessiten uns ingressos reals i equivalents a tota la despesa pressupostada. La qual cosa significa generar superàvit, doncs no ho gastarem. Si a més sumem els increments en la participació dels impostos estatals que es produeixen actualment i que acaben consolidant-se – cal recordar l’increment de 9,7 milions d’euros de la liquidació de l’any 2022- i si a més desapareixen totes tots els núvols de tempesta econòmica que amenaçaven com són la inflació, el preu de l’energia o el preu del diner, ens trobem sense cap justificació per continuar suportant l’increment d’impostos que ens va sotmetre l’alcalde Viñuales, Junts i ECP.

Mai l’Ajuntament de Tarragona ha estat en fallida i mai li han faltat, ni li faltaven, diners per complir les obligacions, ni per deixar de fer a la ciutat el que s’acostuma a fer. Mai han faltat 14 milions d’euros, simplement has de saber com gestionar-ho. No per repetir una mentida 1.000 vegades acaba de ser certa.

Doncs bé arribats aquí des d’ERC proposem abaixar l’IBI en un 4%, cal recordar que estem en el podi de les ciutats que més paga d’IBI, i revertir totalment la pujada del ICIO de l’any passat un 33%. En un moment que cal afrontar el problema de l’habitatge no s’entén gravar l’import de la construcció. La pujada que es va realitzar l’any passat determina un increment lineal del cost de la construcció, sigui nova o de rehabilitació, en un 1% addicional a Tarragona.

Però, a més a més, proposem de recuperar els beneficis fiscals de la instal·lació de plaques solars, doncs cal continuar incentivant la seva instal·lació, frenada en els últims mesos. Totes les administracions, també les locals hem de contribuir a tot el que sigui ajudar a la transició energètica. La ciutadania necessita tenir la tranquil·litat del bon ús dels seus impostos i no permet un abús de la mala gestió i incompetència. Ara toca abaixar els impostos que no havien d’haver pujat.