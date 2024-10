Els grans culpables

Creat: Actualitzat:

O les grans excuses per tot. Quan sembla que passa alguna cosa i no es pot assignar la causa a algú o algun fenomen d’àmbit planetari, sempre hi ha un culpable favorit a qui acusar. Recentment, ha estat la Covid que ha servit per explicar endarreriments, mancances, retallades, ajornaments, disfuncions, mentides, exageracions, prohibicions, limitacions a la llibertat i les llibertats o incompliment de promeses. Així hem passat dos anys, més dos més de «ressaca».

L’altre gran culpable és «la crisi». L’econòmica, principalment. Resulta bastant obvi que el control de l’economia s’escapa dels reguladors, dels controladors, els governs, i, fins i tot, dels plutòcrates que sembla que tinguin tot el poder. La crisi té vida pròpia, doncs. Des de fa dos anys, les notícies les ocupen, sobretot, la guerra d’Ucraïna.

Com que no queda clar si els països d’Europa participen o no enviant armes i altres recursos, resulta necessari incrementar els pressupostos de defensa i fabricació d’armament i conseqüentment desviar recursos que fins ara tenien altre destí. A més, essent Ucraïna el graner del món, les dificultats per a la producció de cereals, el pa i els pinsos per animals de granja pateixen considerables increments de preu. Aquí, a més, es pot personalitzar el responsable: el president de la Federació Russa, Vladímir Putin, molt dolent tot ell.

Però també els palestins van atacar Israel des de la franja de Gaza, matant més d’un miler de persones i segrestat un parell de centenars, provocant la més tremenda resposta destructora de les forces armades d’Israel. Milers de morts, ferits, desplaçats, víctimes de fam i carència de tot, amb l’extensió de la guerra al Líban i amenaçant que el conflicte s’estengui a altres països de Llevant. Una guerra que genera inestabilitat, por, i pujades dels preus del petroli per la implicació de l’Iran.

La percepció que als carrers i les places, es veuen persones vestides de forma diferent i amb característiques ètniques i de color de pell més fosc i que els serveis de l’hostaleria i el transport estan ocupats per persones que o no parlen la nostra llengua o tenen accents diferents, fa evident que són estrangers. Immigrants, que no turistes. Ocupen llocs de treball, fan devaluar-se les propietats, treballen en negre. O, diuen, roben, violen y apunyalen gent.

I els fenòmens naturals més o menys desfavorables cauen tots sota l’explicació de què són conseqüència del canvi climàtic, més concretament de l’escalfament del planeta. S’escalfa, però també fa més fred. O més calor, segons l’estació de l’any. El temps està boig i els meteoròlegs no se’n assabenten.

Són les causes i culpables coneguts o sospitats de tot. De tot el que ens preocupa, ens neguiteja, ens crea inseguretat, por.

Nosaltres som innocents. Anirem tots al cel.