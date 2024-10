Importants pluges del 17 al 24 de setembre

Creat: Actualitzat:

Aquests són els titulars, resum del Servei Meteorològic de Catalunya de l’episodi de pluges del 17 al 24 setembre.

Entre el 17 i el 24 de setembre. Destaca notablement l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), amb gairebé 245 mm.

En canvi, la pluja ha estat especialment minsa en alguns indrets del nord-est, amb menys de 5 mm a sectors d’Osona, el sud de la Garrotxa, la Selva o el Gironès.

En alguns casos la pluja va caure amb intensitat forta, amb quantitats pròximes als 100 mm en un sol dia i molt localment més de 40 mm en 30 minuts. Dia a dia:

El dimarts 17 de setembre els xàfecs més intensos van caure al delta de l’Ebre i a la Costa Daurada, amb 42,0 mm a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre)

El dimecres 18, un aiguat molt aïllat al delta de l’Ebre va deixar 95,8 mm als Alfacs (Montsià), dels quals 31,4 mm van caure en només 30 minuts

El dijous 19, les tempestes més intenses van caure a punts del Prepirineu, amb 40,6 mm a Lladurs o 34,1 mm a Navès, ambdues estacions al Solsonès.

El divendres 20 va ploure de manera abundant al Pirineu occidental, però l’aiguat més destacat va caure al Baix Camp, amb més de 100 mm en alguns punts. L’estació de Tarragona – Complex Educatiu va recollir 80,9 mm, dels quals 41,0 mm van caure en 30 minuts.

El dissabte 21 va ser un dia de pluja molt abundant al vessant sud del Pirineu occidental, amb més de 50 mm a l’Alta Ribagorça i la Vall Fosca. Però l’aiguat més important va caure al litoral del Baix Ebre, amb 91,3 mm a l’Ametlla de Mar, dels quals 33,4 mm van caure en 30 minuts.

A partir del diumenge 22 les tempestes més intenses es van desplaçar al nord i van deixar 41,4 mm en mitja hora a Espolla (Alt Empordà) el mateix diumenge 22, 52,0 mm a Castell d’Aro (Baix Empordà) i Malgrat de Mar (Maresme) el dilluns 23 i 20,7 mm a Palafrugell el dimarts 24.

Atenció al dia més plujós dels últims cinc anys a punts de Ponent.

Al conjunt de Catalunya no ha estat un episodi de pluja extraordinari, però en alguns punts feia gairebé cinc anys que no hi plovia tant en un sol dia:

El dissabte 21, Vilanova de Meià (Noguera) va registrar 43,2 mm, el dia més plujós des del 22 d’octubre de 2019 (88,3 mm)

El divendres 20, Vinyols i els Arcs (Baix Camp) va recollir 70,9 mm, el dia més plujós des del 21 de gener de 2020 (86,1 mm)

Altres estacions del Pirineu, Terres de l’Ebre, Tarragonès o Alt Penedès feia entre 2 i 4 anys que no registraven un dia tan plujós.

Desgraciadament, els pantans tarragonins poc ho han notat i tampoc els del Ter, Cardener i Llobregat.