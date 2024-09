Els 4.000 ambaixadors del CAT

Creat: Actualitzat:

Arriba setembre i, amb ell, les aules dels centres escolars de la nostra demarcació es tornen a omplir de xiquets i xiquetes amb el nou any acadèmic. En cursos anteriors, molts d’ells ja han pogut descobrir en primera persona com captem, potabilitzem i distribuïm aigua al Consorci d’Aigües de Tarragona, i durant els pròxims mesos, tots plegats tenen (i teniu) l’oportunitat de visitar-nos de nou.

Ja fa uns anys que al CAT impulsem un programa propi de visites a la nostra Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla des d’on mostrem a tots els públics els processos que ens permeten subministrar aigua potable a més del 85% de la població del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Una tasca essencial per al dia a dia dels residents al territori i per a les activitats econòmiques locals.

Visitar una estació potabilitzadora com la del CAT a l’Ampolla significa poder copsar de primera mà la desena de processos de potabilització als quals se sotmet el recurs abans de ser distribuït a una setantena de municipis i una trentena d’indústries de la província.

Visitar-nos significa, alhora, entendre com es despleguen més de 400 quilòmetres de canonada sota els nostres peus perquè l’aigua brolli per l’aixeta de les llars. Ara bé, visitar el Consorci significa, sobretot, comprendre per què cal fer-ne un consum responsable i com podem contribuir, individualment, a garantir-ne la seva disponibilitat.

Durant el passat curs, unes 4.300 persones van travessar les nostres portes i es van convertir en ambaixadors de capa blava. I, és que, al Consorci gestionem un recurs vital, però alhora finit, i volem que tothom, especialment les generacions més joves, comprenguin i interioritzin el valor de l’aigua.

En un món on els recursos hídrics són cada cop més escassos i les pressions sobre el medi ambient augmenten, és crucial que la població estigui sensibilitzada i compromesa vers l’òptima gestió de l’aigua. En un any, hem registrat un augment de visitants que supera el 50% , un increment que no només indica un interès creixent en la gestió de l’aigua potable, sinó que també reflecteix una major consciència i responsabilitat envers la sostenibilitat entre la població.

La implicació d’infants, joves i adults en les visites al CAT és una prova que els esforços per educar i conscienciar estan donant fruits. D’aquesta manera, al Consorci d’Aigües de Tarragona hem demostrat que, amb compromís i constància, és possible aconseguir que un major nombre de persones comprenguin i valorin la importància de la correcta gestió de l’aigua.

El futur del nostre planeta depèn de com tractem els nostres recursos avui, i l’educació i la conscienciació són claus per assegurar que les generacions futures tinguin accés a recursos essencials com l’aigua potable. Al CAT tornem a obrir-vos les portes de la nostra estació potabilitzadora de l’Ampolla per descobrir tot allò que passa abans d’obrir l’aixeta de casa. Us hi esperem!