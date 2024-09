Manca la cultura de la ITE. La ITV ja la tenim assumida

Creat: Actualitzat:

En l’edició de Diari Més del quatre de juny escrivia un article amb el títol «Ja has fet la ITE?». Copio i enganxo el primer paràgraf: La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) és una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció, indicant i qualificant les deficiències aparents, constructives o funcionals... En cap cas té per objecte detectar vicis ocults. S’elabora d’acord amb el model normalitzat ... per l’Agència d’Habitatge. La raó de ser de la ITE és que qualsevol construcció pot patir desperfectes que comprometin el seu ús en les mateixes condicions que oferia la finca des d’un inici.

El dimarts disset de setembre tots els mitjans locals parlaven del perill de col·lapse de la casa numero 3 del carrer Unió: va cedir la biga que suportava els dipòsits d’aigua. Es van haver de desallotjar els veïns de dos edificis per perill d’esfondrament. Els set veïns d’un dels immobles no podran tornar-hi fins a revisar que l’estructura no està afectada. Tot va començar a les 14:23 hores, quan un paleta estava revisant la casa esmentada, ja que uns veïns sentien sorolls estranys des de feia dies i van avisar immediatament els serveis d’emergència, després de comprovar que la teulada era «perillosa». El cap d’intervenció dels Bombers va manifestar: «És una patologia greu que identifiquem com potencialment evolutiva i amb capacitat de generar un col·lapse que podrien arrossegar els forjats que es troben en les plantes inferiors... requerirà un estudi d’un tècnic competent». L’alcalde Viñuales va dir: «...el més probable és que no sigui habitable durant molt de temps».

L’Ajuntament requerirà al propietari que repari els danys i, si la situació no millora, es podran activar les multes coercitives. Per cert, els riscos ja es coneixien des de 2022: la ITE era «desfavorable» i no es va fer per part de la propietat. El Col·legi Oficial d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona/COAATT recorda que ens «cal una veritable cultura de la conservació dels immobles». La ITV la tenim ja assumida, forma part de les nostres vides: automòbils, motos, autocars, autobusos, etc., passen la seva inspecció tècnica corresponent. Doncs perquè no es fa la ITE. Qualsevol habitatge sigui plurifamiliar, adossat, apariat o aïllat, i té una antiguitat de més de 45 anys te que ser inspeccionat perquè així «obliga» la llei. El COAATT afirma que un 45% dels edificis de Tarragona ja l’han passat. A més asseguren que l’Agència d’Habitatge i Ajuntaments, haurien «d’assumir també la seva responsabilitat i s’haurien de plantejar un conjunt de polítiques actives, com ara la incentivació fiscal i l’increment dels ajuts a la rehabilitació», entre altres mesures.

La clau crec que està en dos factors: 1. La Generalitat no ha fet cap publicitat en cap mitjà de comunicació i els usuaris, que poden ser víctimes de col·lapses constructius, no coneixen la legislació vigent. A més, tampoc es fan inspeccions «oficials» i 2. Els administradors de finques si coneixen la llei, i si no la saben anem malament. Per tant, han d’informar els seus administrats. El cost de la ITE no és el problema i està en funció del nombre de veïns que té un/a edifici/casa. Si es detecten problemes greus o molt greus, llavors sí que les derrames poden significar uns desembossos de molts diners. Si aquest és el cas, l’administrador ha de preveure les derrames en temps perquè siguin menys «doloroses».

El dissabte la informació periodística ens deia que l’ACdH si va informar l’Ajuntament i aquest insisteix que ell no sabia res, perquè si hagués rebut informació al respecte, hauria obert els expedientes necessaris per solucionar-ho. Una vegada més, el «sant tornem-hi» entre administracions surt a la palestra. El que sí està clar, és que en falta molta cultura de la ITE.