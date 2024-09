L’excepcional depressió europea Boris

Creat: Actualitzat:

Des del dijous 12 de setembre i fins al 17, la depressió Boris va donar considerables aiguats gran part d’Europa Central. Aquestes acumulacions, en alguns casos rècords, van també excepcionals per la seva extensió geogràfica. Àustria, la República Txeca, l’est de Romania i una part del sud-oest de Polònia han estat particularment afectades.

Unes zones molt àmplies han registrat acumulats de diversos centenars de litres d’aigua per metre quadrat, en alguns observatoris al voltant dels 400 litres per metre quadrat en pocs dies. A tall d’exemple, a Saint-Pllten, a la Baixa Àustria, van caure 421 L/m² en només quatre dies, la qual cosa supera tot el que s’ha mesurat en qualsevol mes des de l’inici de les observacions el 1894, i fins i tot més que l’acumulació de la tardor més plujosa en aquests cent trenta anys de dades.

Els rècords de pluja en 72 hores o 96 hores també es van batre a la República Txeca. En alguns observatoris, multiplicant per tres els anteriors rècords. A la muntanya mitjana, es van observar gruixos de neu nova que superen àmpliament el metre i puntes de 150 cm.

Aquestes fortes acumulacions de pluja van provocar la inundació de nombrosos rius a gran escala i importants afectacions amb la pèrdua de diverses vides humanes.

Com es va formar la depressió Boris?

Boris es va formar al sud dels Alps dijous, cap al Golf de Gènova. És una de les conseqüències de la notable entrada d’aire polar per a la temporada a l’Europa occidental; en aquestes situacions és relativament clàssic observar la formació d’una depressió a sota vent dels Alps, al nord d’Itàlia.

Paral·lelament, una àmplia gota freda s’ha desprès de l’entrada d’aire polar inicial, va quedar atrapada i bloquejada per l’anticicló, les altes pressions. La parella gota freda/depressió es va traslladar a Europa Central divendres i hi va quedar estancada. Com explicar-ho? Boris és una depressió una mica particular, les característiques de la qual són conegudes.

A diferència de les depressions clàssiques que es desplacen d’oest a est, aquest tipus de depressions es desplacen del sud-oest cap al nord-est, afectant regions com Itàlia del nord, Suïssa, Àustria, Hongria, Alemanya i de vegades fins i tot Polònia. Aquesta configuració implica una forta alimentació humida mediterrània que es remunta cap a l’Europa central amb aixecament.

És a dir, l’aire calent i humit tendeix a elevar-se per sobre de l’aire fred de baixa capa; aquests processos generalment creen precipitacions intenses i duradores. Aquesta configuració no és la més freqüent, però és coneguda per provocar pluges sostingudes i duradores, per tant, potencialment problemàtiques.

Aquest cop, el mar Mediterrani que es pot qualificar de tropicalitzat aquest any, ha injectat més energia que mai. Recordem els rècords històrics d’aquest agost amb mesures de boies fins a gairebé 32 °C i puntes detectades amb mètodes de teledetecció satel·lital properes als 34 °C.