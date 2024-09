Les rajoles que ballen i esquitxen

Creat: Actualitzat:

La raça humana sempre ha tingut la necessitat de comunicar-se i interrelacionar-se amb la resta de persones d’aquesta planeta. Tant és així, que, amb el pas dels anys i dels segles, i, sobretot, amb la millora de la tecnologia i del coneixement, les persones s’han pogut apropar, les unes a les altres, gràcies als camins i carreteres. Es tracta d’unes vies que sempre han cercat la unió i la connexió de diferents punts de la geografia i que ha facilitat el desplaçament de les persones.

Un dels exemples més destacats, fa més de 2.000 anys, és la xarxa de comunicació i vies de l’imperi romà, que s’estenien més de 80.000 quilòmetres, una d’aquestes que arriba a Tarragona, la Via Augusta. Els enginyers romans van preveure aquests camins i carreteres amb una amplada suficient perquè els vehicles poguessin passar entre si. S’utilitzaven diferents capes sota la calçada per consolidar-la i fer-la resistent al pas dels vehicles, de les inclemències meteorològiques i del pas de temps. Inclús, es preveia una vorera al lateral, perquè les persones transitessin al costat de la calçada de forma més ordenada i segura. I és en aquesta part de la plataforma viària on, en la Tarragona de 2024, trobem una falta de fermesa de les rajoles que provoquen incidents.

Les rajoles ballen. I això pot provocar problemes. Ballen al pas de les persones que, a primera hora del matí, després que els operaris de la neteja reguin els carrers, o després d’episodis de pluges, transiten per la majoria de carrers del centre de la ciutat a ritme de percussió de les llambordes i al ritme de l’aigua que surt per sota d’aquestes, esquitxant les nostres peces de vestir. Però aquest és el mal ‘menor’, perquè aquest ball de les rajoles poden ocasionar caigudes a causa del moviment que aquestes fan en ser trepitjades. Per no parlar dels problemes que també causen en la mobilitat i que compromet l’accessibilitat en els carrers de la ciutat.

Entenem que l’equip de govern està molt content amb el seu ‘Pam a Pam’. Però la realitat de la Tarragona del 2024 no es mostra tan contenta ni optimista. Necessitem un pla de xoc urgent que revisi i arregli totes les rajoles que no són fermes i que poden ocasionar incidents en els veïns, veïnes i visitants. Que s’implementin mesures per detectar i reparar les rajoles en mal estat. Que se substitueixi el paviment lliscós per evitar el risc de caigudes en la nostra capital Patrimoni Mundial.

Arrangem les voreres i les places, de manera urgent, arrangem les calçades i fem que la vida a la ciutat sigui més fàcil, més segura i més neta, sense les ‘rajoles esquitxadores’.