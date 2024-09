Ni trens, ni busos

Creat: Actualitzat:

Quan falten tres setmanes del tall que es deurà a terme per les obres al túnel de Roda de Berà, que interromprà la circulació ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per un mínim de cinc mesos. I després de la reunió mantinguda aquest divendres entre les diverses plataformes amb ADIF i RENFE, encara no sabem si Vila-seca disposarà de bus que supleixi aquest trajecte per carretera.

Ahir es penjaven els horaris i Vila-seca es queda de moment exclosa d’aquest servei, a menys que es reconsiderin les peticions plantejades.

Vila-seca i altres municipis no s’haurien d’excloure d’un servei alternatiu de bus mentre durin les obres.

Tot i que són decisions que es prenen tard i que fa mig any que ja haurien d’estar treballades, consensuades i establides. Cal exigir l’increment dels 87 autobusos que oferiran els 600 trajectes a 35.000 places diàries o buscar solucions a altres alternatives que facilitin el transport dels nostres usuaris d’una manera més directa mentre durin les obres.

Som l’epicentre de les connexions ferroviàries, un dels principals polos de mobilitat del territori, milers d’usuaris depenen cada dia d’aquest transport per la seva feina i els seus estudis i calen solucions per un servei ràpid i en condicions. Diversos usuaris s’han buscat nous allotjaments per no perdre la feina. És una situació desesperant per molts.

Ens mereixem això i molt més. Un servei de rodalies a l’alçada, amb una dotació de trens o de més vagons d’acord amb el nombre d’usuaris, sense avaries cada dos per tres, sense retards que fan perdre la feina als seus usuaris, amb una estació oberta en condicions que fa anys que la tenim tancada sense donar el servei desitjat i sense que arribin les inversions anunciades. Necessitem que arribin aquestes com més aviat millor. Des del TranCamp que ja té llum verda, després d’acceptar les exigències que volia Salou pel seu municipi. On aquí també caldrà exigir el millor pel nostre municipi amb el traçat i les connexions necessàries per arribar a una intermodal que ens faran ser aquest epicentre de totes les connexions ferroviàries al nostre territori. Suprimint al màxim l’ús de vehicles particulars.

Sempre hem lluitat per aquesta mobilitat, exigint perquè es realitzin les inversions necessàries que la ciutadania requereix. Ho vam fer amb el transport municipal. Avui dia és una realitat que en gaudeix tota la ciutadania i que enguany ha estat premiada amb el premi MobiliCat a la millor iniciativa municipal. A banda dels premis que podem rebre, continuem treballant i exigint perquè aquesta mobilitat tingui un horari més extens arribant a altres zones. És qüestió només d’inversió i prioritats.

Exigim i lluitem, per no perdre ni trens, ni busos.