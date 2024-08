Creat: Actualitzat:

Els col·legis professionals són corporacions de dret públic dotades de personalitat jurídica pròpia, integrades per totes les persones que exerceixen la professió liberal. La finalitat dels col·legis professionals és la gestió dels interessos públics vinculats a l’exercici d’una professió determinada. Els que es dediquen a activitats manuals o artesanals formen organitzacions similars, conegudes com a gremis.

En la societat actual es pot identificar com a professió una activitat diferenciable de d’altres, que ocupa a un grup de persones de forma estable en la producció de béns o serveis necessaris per a la societat, pels quals aquestes persones disposen d’uns coneixements i capacitats pròpies per la professió, que exigeixen d’una formació específica, que han d’emprar d’una forma ètica.

Les competències professionals i habilitats necessàries per a desenvolupar una professió precisa d’una acreditació amb determinades titulacions acadèmiques, una formació específica superada, diferent per cada professió i que les fa diferents. Els governs, per tant, assumeixen una responsabilitat en la determinació de la formació específica per exercir les professions.

Les administracions regulen l’exercici de les professions titulades, també vetllen per un tractament de les condicions de les seves organitzacions associatives, per garantir el respecte dels interessos generals i dels corresponents als destinataris de l’activitat professional, establint normes amb principis bàsics relatius a la professió, condicions d’accés, incompatibilitats, drets i deures dels professionals.

Els objectius dels col·legis professionals solen ser: 1. Ordenació de l’exercici de les professions, procurant el prestigi i el perfeccionament; 2. Representació dels practicants o col·legiats; 3. Defensa dels interessos professionals dels col·legiats; 4. Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i 5. Vetllar per una pràctica professional ètica, dels seus membres; cal que les actuació dels seus col·legiats responguin als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de què es tracta.

A Espanya els col·legis professionals són institucions públiques previstes a la Constitució espanyola de 1978 i són creades mitjançant una llei a petició dels professionals. La Llei estatal de Col·legis Professionals de 1974 establí que els treballadors públics i qui treballa per a una administració pública han d’estar col·legiats. La col·legiació obligatòria es justifica per l’especial rellevància i transcendència social d’aquestes professions i també existeixen els codis de deontologia professional.

En definitiva, els col·legis professionals són entitats públiques que defensen l’ètica i les bones pràctiques, amb l’objectiu prioritari d’ordenar l’exercici de les carreres universitàries i vetllar pels seus interessos, a més de protegir a tots els seus usuaris. També ofereixen una formació continuada i una borsa de treball. El que està clar és que si els col·legis professionals no existeixen, s’haurien d’inventar.