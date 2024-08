Hard Rock, i ara què? Això ara ja toca

Creat: Actualitzat:

El meu article setmanal del 22 de maig tenia el títol ‘Hard Rock, Sí, No?’ Recordo que el veto a Hard Rock per part d’En Comú Podem/ECP va provocar avançar les eleccions el 12 de maig. Els comuns havien recolzat els pressupostos anteriors amb aquest projecte de la Costa Daurada i ara diuen que ‘no facilitaran’ el casino, com la CUP.

Vull recordar dues qüestions: 1. Aquest projecte és molt ampli i diversificat, sols un 3% està destinat a jocs d’atzar. Es tracta de construir dos hotels, un casino, una gran avinguda comercial a l’estil de «La Roca Village, espais per entreteniment i espectacles en viu de gran format» i 2. ECP i la CUP, van perdre la seva representació tarraconense al Parlament català, quan existeix un consens majoritari del territori a favor de la inversió americana, ja que tots els sectors comercials i turístics, també els dos municipis, Salou i Vila-seca, estan a favor i veuen el complex d’oci, com l’oportunitat perfecta i un revulsiu per captar nous mercats, consolidant els existents i allargar una mica més la temporada. Amb Port Aventura van passar dels tres o quatre mesos turístics, als vuit o nou d’ara.

Hem de tenir en compte que es crearien 10.000 llocs de treball directes. Els sindicats UGT i Comissions Obreres manifesten que si aquest projecte no es fa, que el Govern presenti una alternativa, que ofereixi estabilitat laboral a un territori que té una població creixent i més de 40.000 persones en atur. Des de la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme expressen la seva incredulitat si es fa un pas enrere i critiquen als polítics, ja que “estan fent un paper ridícul i demostren una gran manca de serietat. No podem ser moneda de canvi”.

Els principals punts de l’acord entre el PSC i ERC són: 1. Impostos. L’Agència Tributària de Catalunya recaptarà el 100% de l’impost de la renda dels contribuents catalans en la campanya de 2026; 2. Nou model del ‘concert econòmic’. S’haurà de modificar la llei de Finançament de les comunitats autònomes; 3. Principi d’ordinalitat. Catalunya ara és la tercera comunitat en aportar i la catorzena a rebre. Això s’ha de corregir; 4. Consorci d’inversions. Es tracta de garantir una tutela compartida dels plans d’inversions que garanteixi el compliment dels compromisos anuals; 5. Conflicte polític. Creació de la convenció nacional per resoldre les desavinences polítiques, que estarà vinculada al Parlament i presidida per ERC; 6. Ratificar la Conselleria d’Igualtat i Feminisme. ERC no estarà al nou govern i 7. El futur del català. Creació de la conselleria de Política Lingüística, per promoure l’ús del català en tots els serveis públics, sobretot, en la sanitat i l’escola.

El Pla Director Urbanístic ja fa dos anys que es tramita i s’està a l’espera d’un informe que avali la construcció del macrocomplex i des del punt de vista mediambiental, que sigui absolutament rigorós. Això ho saben els alcaldes, les cambres de comerç i tot el teixit social i econòmic del territori. Tothom vol fomentar un tipus de turisme no massificat i sostenible. Hi ha qui parla que en tot aquest serial s’estan produint situacions hipòcrites i contradictòries. Amb el govern del president Salvador Illa esperem que aquest embolic es resolgui d’una vegada per totes. Això ara ja toca.