El govern de Viñuales ens aboca al fracàs en recollida selectiva

Les dades publicades aquest mes de juliol per l’Agència Catalana de Residus sobre la recollida selectiva a Tarragona ciutat de l’any 2023 són realment alarmants. Tarragona arriba al 37% de recollida selectiva quan l’objectiu marcat per Europa és del 55% pel 2025, el 60% el 2030 i el 65% el 2035.

Les dades demostren que el 2023 s’han cremat el 63% dels residus recollits a Tarragona i que durant el primer semestre del 2024 s’ha incrementat en 800 tones la quantitat que s’ha portat a incinerar respecte al mateix període de l’any 2023. Unes xifres que esgarrifen i que fan evident que estem davant d’un retrocés molt significatiu en recollida selectiva de la ciutat.

Cada punt de millora és una batalla a conquerir, un esforç d’iniciatives i que requereix molt treball dur i convicció. Durant el mandat de l’alcalde Ricomà, Tarragona va augmentar en un 7% la recollida selectiva. Per arribar aquí es van desenvolupar estratègies de recollida als mercats municipals i als grans productors comercials: supermercats, grans superfícies, etc. A la vegada que es van engegar 3 proves pilot de tancament de contenidors de rebuig (gris) i d’orgànica (marró) a Bonavista, al Serrallo i a Cala Romana, i es fan portar a terme campanyes de conscienciació. Costa tant avançar per tenir xifres positives que una vegada conquerida aquesta millora el que has de fer és continuar i provocar noves mesures per consolidar-les i augmentar-les.

A més de les raons mediambientals, d’economia circular, de fites marcades per la Unió Europea, hi ha raons econòmiques clares per reciclar. No fer-ho ens afecta directament a la butxaca. Cada tona que cremem ens consta 112 euros. No és una xifra gens menor quan parlem de centenars i centenars de tones. En el període 2019-2023 vam baixar 7.000 tones de rebuig i, per tant, no vam cremar. Això va generar un estalvi -a preu d’avui- de 800.000 euros pels tarragonins i tarragonines. Doncs ara portem la tendència contrària i ja portem un increment de 80.000 euros només en el primer semestre del 2024.

Qui són els responsables de tot plegat? Doncs els que governen ciutat. Aquells que van obrir els contenidors tancats a Bonavista, el Serrallo i a Cala Romana, on s’havien assolit més del 60% de recollida selectiva i fins al 71% al Serrallo. Aquells que han renunciat a impulsar campanyes i al treball conjunt amb els educadors de l’empresa, aquells que amb l’excusa que com no hi ha nou contracte no destinen els recursos necessaris per eliminar els soterrats i la posada a punt de la maquinària, aquells que demostren dia a dia la seva desídia i que els importa un rave la ciutat.

És ben cert que és una feina feixuga, complexa i difícil que només se supera amb la voluntat ferma i decidida d’actuar, de plantar cara a qui no fa bé la feina, a donar suport incondicional als tècnics que treballen i poder aplicar les accions de millora. No és un problema de diners, hi són. És problema de no prioritzar el greu problema que té la ciutat. És un problema de voluntat política.

No assolir les fites europees ens condicionarà l’accés a fons europeus, si no ens costa alhora sancions. No fer-ho li sortirà car a Tarragona per totes bandes: 112 euros per tona que cremem, menys valorització dels residus reciclables i la vergonya de ser una ciutat que no està a l’altura del que s’espera. No cremin els diners dels ciutadans i pensin a millorar aquestes xifres que s’han encarregat d’empitjorar.