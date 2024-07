Nou govern en 24 h

Creat: Actualitzat:

Ja fa temps que admiro la política anglesa des de molts aspectes: la representació directe i, sobretot, quan han de fer el canvi de primer ministre i nou govern. És del tot admirable que siguin capaços de fer-ho en 24h.

Ja sé que algú em pot dir que Bèlgica, amb una monarquia constitucional federal, van estar 650 dies de desgovern i no va passar res, ja que les regions i els ajuntaments gestionaven el país.

Dic això perquè el nostre estimat país, Catalunya, porta un temps que déu n´hi do. Estem en un bon embolic i per tenir un nou govern cal que els partits que poden fer-ho estiguin per la feina. Ara mateix, alguns d’ells, estan exclusivament jugant a les seves estratègies partidistes.

El cert és que la classe política va en una direcció i la societat, en un altra, Als empresaris els tràmits els martiritzen. Els treballadors, desbordats amb l’habitatge, la mobilitat, la carestia de la vida i els impostos, que fan que arribar a fi de mes cada vegada sigui més difícil.

Què es pot fer?

Catalunya està en un moment complicat. Els grans canvis pengen d’un fil, el camí de la independència s’ha allunyat ( una cosa és el que vull i l’altra és com ho faig), però per jugar al billar a tres bandes requereix saber-ne. Hi ha tres opcions per a un nou govern:

1.- Tripartit PSC + ERC + Comuns.

2.- Junts + ERC+ CUP.

3.- Noves eleccions catalanes.

Pel que fa a l’1, és notori, que ERC està en el pitjor moment per prendre decisions.

El 2 no sumen i, en tot cas, el PSC s’hauria d’abstenir. Junts pot voler utilitzar la força dels 7 diputats en el Congrés per desestabilitzar el govern actual i així aconseguir el govern de la Generalitat.

Me n’he deixat una quarta, i és que l’actual president del Govern, Pedro Sánchez, ens torni a sorprendre convocant unes noves eleccions generals.

Calendari

En el millors dels casos, és molt possible que a Catalunya la interinitat del govern en funcions perduri fins a finals d’any; si és així, això té conseqüències. En un vocabulari general la frase és “fins que no hi hagi un nou govern, no prenen decisions”.

Conclusió

Tots tenim responsabilitats, els polítics també. En democràcia, com l’esport, es pot guanyar, perdre o empatar, però sempre per jugar has de conèixer bé amb qui t’enfrontes, senzillament per muntar l’estratègia. Sense estratègia pots fer el ridícul i això Catalunya no s’ho pot permetre.

Qui guanyi aquesta partida, que comenci aprovant una llei electoral i que els canvis siguin com els anglesos, en 24 hores.

Així ho veig