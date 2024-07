Dignitat a les vies, dignitat al territori

Creat: Actualitzat:

Aquest matí he assistit a la reunió convocada per la plataforma Dignitat a les Vies. Una reunió que volia servir per reclamar millores en el servei ferroviari al territori, durant les obres del túnel de Roda i també per a l’endemà d’aquestes obres.

Una reunió on calia ser. Com a representant del territori calia donar suport a aquesta reclamació, i reconèixer la feina de la gent que està al capdavant de la plataforma Dignitat a les vies.

Ha estat una reunió on les persones han denunciat situacions esperpèntiques que pateixen cada dia en els seus trajectes de tren. A la sala s’ha sentit gent rient, perquè l’únic que ens queda és riure. Al segle XIX estàvem millor ferroviariament parlant, que no pas ara, i això a la gent l’usuari li costa molt d’entendre.

Però cal remarcar, el que ha representat realment aquesta reunió. Ha estat la representació de dues coses. Per una banda, d’un greuge, el que pateix el sud de Catalunya per part de la Generalitat, i l’altre la manca d’una governança regional que doni respostes a les necessitats del territori i de la seva gent.

Com ha de ser de greu la situació, perquè sigui una plataforma la que lideri la reclamació i la millora del servei ferroviari del Camp de Tarragona i del sud de Catalunya. Només hi eren presents els ajuntaments i el món local, que sempre estem al costat de la gent, i donem la cara per coses que depenen d’altres administracions com la Generalitat i l’Estat.

Tinc l’esperança que la reunió d’avui i la situació problemàtica que patirem amb les obres del Túnel de Roda sigui un punt d’inflexió al territori. Però caldrà fer pinya, com demanaven els representants de la plataforma de la Dignitat a les vies, caldrà que tots els partits es posin d’acord i posin per damunt els interessos del territori per damunt del partit.

Tenim bon representats a Madrid i al Parlament de Catalunya, els partits catalans són més decisius que mai a Madrid, o ara ens posem a treballar tots junts o no ho aconseguirem.

Els més de 20.000 usuaris que agafen al tren al sud de Catalunya és mereixen dignitat, i el nostre territori també, dignitat per part de la Generalitat i l’Estat.