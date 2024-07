Salvem l’Anella Verda... altra vegada?

Creat: Actualitzat:

Una nova amenaça plana sobre l’Anella Verda de Tarragona, tan valuosa per tothom, tan golosa per alguns. Es tracta d’un macrocomplex esportiu anomenat Tarragona Football Center, que constaria de nou camps de futbol, piscines i tota mena d’instal·lacions esportives i accessòries, inclosa una nova carretera enmig dels sinuosos camins que travessen el bosc.

No estem en contra de l’equipament en si mateix sinó de la seva desafortunada ubicació. Un hub futbolístic és una notícia interessant si el situes en un espai de poc valor i profit, com tants tenim al municipi. Però situar-lo al bell mig de l’Anella Verda de Tarragona ens sembla un atemptat ecològic, que escapçaria el nostre paisatge, la continuïtat dels nostres camins i el corredor biològic que utilitza la fauna.

Estem parlant d’un entorn preciós i fràgil, conformat per amplis camps –la Planota–, extensos boscos i masos catalogats com el Mas de la Creu. Allò és la ròtula entre l’Anella de llevant i ponent, tallada al cantó mar per l’autopista i al cantó muntanya per les urbanitzacions del Catllar. Un connector valuós i escàs sobre el qual cal decidir: hi preservem l’Anella Verda per a gaudi de la ciutadania? O la trinxem a base de negocis privats? Hi conservem els camps naturals? O els canviem per camps de gespa artificial?

Correm el risc de convertir aquell immens patrimoni natural en una suma de ‘pelotazos’: ampliació del golf, hotel de luxe, nova urbanització a Mas Sorder, un càmping top i un hub futbolístic ‘de lo más’. Exclusivitat, exclusió i depredació dels espais naturals, ara que la ciutadania demana, més que mai, la protecció de la nostra natura davant els embats del canvi climàtic i el recent record de la pandèmia.

Així ho palesa el Procés Participatiu del POUM de Tarragona (2023) que vam impulsar, on la ciutadania dels més variats sectors socials apuntava a la preservació i l’ampliació de l’Anella Verda de Tarragona com l’aspecte municipal que genera més consens i bona valoració.

Des d’ERC volem agrair el lideratge i l’empenta de la Plataforma No Camps de Futbol a l’Anella Verda, que agrupa nombroses entitats veïnals i ecologistes en defensa del territori. Van portar una moció al Ple que es va aprovar per majoria; per tant, aquesta és la decisió de Tarragona. Però ens preocupa l’abstenció de PSC i Junts. I més després d’escoltar-ne les explicacions.

L’única eina que té el govern per garantir aturar aquest despropòsit és la suspensió de llicències de l’àmbit, una eina legal i eficaç, emparada en el fet que estem immersos en la revisió del nostre Pla General. Amb això no s’hi podria tramitar res els pròxims dos anys, temps durant el qual s’aprovaria el nou POUM, el qual, seguint els criteris plantejats per l’Avenç del POUM de l’etapa republicana (2022), protegiria aquest espai de tota possibilitat urbanitzadora. A què esperem? Esperem que els promotors entrin projectes que després caldrà indemnitzar?

Per cert, l’aprovació inicial del nou POUM és requisit pel segon any de pròrroga de la suspensió de llicències, no pel primer. Ergo es pot suspendre llicències immediatament. Ser clars és la millor manera de respectar la gent però també els promotors.

Durant el Govern del Canvi vam fer créixer l’Anella Verda protegint la Budellera, Terres Cavades, Horta Gran i Mas Sorder de la depredació urbanística, amb l’eina més adequada en cada cas i aprofitant cada context. Aquí el botó vermell és la suspensió de llicències, però cal més determinació i deixar-se estar d’excuses.