La transformació de Reus avança amb el segell d’ERC

Durant la campanya de les eleccions municipals del 2023 a l’Ajuntament de Reus, vam explicar activament, les propostes transformadores que ERC Reus proposava per a la ciutat. Grans projectes que volien posar Reus a l’altura del segle XXI.

Projectes com, entre d’altres, la transformació del barri del Carme amb la nova construcció d’un CAP i habitatge protegit, un nou equipament cultural a l’espai del Centre Catòlic, el soterrament de les torres del Pinar o la transformació urbanística de la zona sud per crear una nova centralitat. Propostes electorals que es compleixen, que s’estan complint.

Projectes que avancen i ho fan amb el segell d’ERC. Un dels més destacats és la transformació de l’àmbit del Carrilet, un barri on feia més de 60 anys que ningú hi proposava una inversió d’aquesta magnitud. Un projecte de gran abast territorial que ha de revitalitzar i millorar la qualitat de vida de la ciutadania que resideix al sud de la ciutat. Un projecte transformador que esdevindrà un nou pol d’atracció i que permetrà dinamitzar no només aquesta àrea, sinó el conjunt de Reus. Aquest és un projecte de ciutat però sobretot de futur.

Futur perquè aquesta nova centralitat dotarà d’equipaments socials, culturals, residencials i comercials, urbanitzant l’entorn incloent el carrer de l’escultor Rocamora i el passatge de Lluís Mas i Ossó, i altres necessitats de millora de carrers que el veïnat ens va explicar durant el procés participatiu que vam dur a terme.

A més, la nova estació d’autobusos, que serà una realitat gràcies a la implicació del govern de la Generalitat de Catalunya, ens permetrà generar un gran node de transport públic, ja que a pocs metres de distància coincidiran l’estació d’autobusos, la nova estació de Bellissens i el futur tramvia del Camp de Tarragona. Una ciutat més cohesionada i més ben connectada tant internament com amb altres ciutats del territori.

Aquesta connectivitat però, no serà només per als vehicles sinó també pensant en les persones. Un cop finalitzi l’actuació al carrer Ample i a la plaça del pintor Fortuny, planificada també l’anterior mandat, l’eix nord-sud relligarà la ciutat i permetrà una connexió més amable per als vianants a través d’un gran eix cívic que culminarà amb una gran zona verda de la zona sud que creixerà del parc de Mas Iglésias a l’actual estació d’autobusos. A més, en aquest mateix eix, i en l’actual mandat, es plantejaran projectes de nou impuls.

I no ens aturem aquí, perquè també aquesta setmana s’ha detallat la rehabilitació del Centre Catòlic, que esdevindrà un nou equipament per al foment de les arts escèniques de Reus, que ha estat, és i serà capital cultural referent en l’àmbit català. Una eina més per potenciar l’activitat teatral a la ciutat, la programació cultural estable i la democratització de l’accés a la cultura.

Accions transformadores per fer una ciutat per al benestar de les persones. Això és el que vam dir que faríem i és el que estem fent. El passat mandat vam posar les bases de la transformació de la nostra ciutat. En aquest, l’estem fent realitat!