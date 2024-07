Creat: Actualitzat:

Com era d’esperar, el Comitè d’Apel·lació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha desestimat el recurs que va presentar el Nàstic contra les sancions imposades sobre el club tarragoní després del partit davant del Màlaga al Nou Estadi Costa Daurada.

Això suposa una forta garrotada a l’estabilitat esportiva del club durant l’inici de temporada. I és que la RFEF deixa el Nàstic sense públic a les graderies les primeres quatre jornades i sense un dels seus jugadors més importants, David Concha, durant un terç de temporada. La resolució no ha suposat cap sorpresa als despatxos, i n’estic ben segur que tampoc entre els aficionats.

La RFEF no està posant les coses fàcils al Nàstic en els darrers anys. Es poden criticar algunes de les gestions del club en diferents aspectes: sigui en l’àmbit de la transparència o de la gestió esportiva, social o econòmica. Però en aquest conflicte, la directiva està sabent representar amb força exactitud el que pensa la massa social grana.

Amb les declaracions del llavors president Josep Maria Andreu, després de l’escàndol de Vigo; amb el recurs interposat després del partit al Màlaga o amb el recurs que tot just ara ha anunciat el club que interposarà al Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD), els dirigents grana estan actuant amb l’objectiu que no es trepitgi l’escut del Club Gimnàstic de Tarragona. I cal anar «fins al final», que diem a la capital.

Ara, no només queda esperar la resolució del TAD. També caldrà esperar que, aquest migdia, el sorteig del calendari de la Primera Federació 2024-2025 no assigni per casualitat l’Andorra, l’Amorebieta, la SD Ponferradina i el Barça Atlètic com a rivals del Nàstic per aquestes primeres quatre jornades de lliga en un Nou Estadi sense aficionats.