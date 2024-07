La força del Camp de Tarragona

Creat: Actualitzat:

Després de més 25 anys dedicat al servei dels ciutadans i ciutadanes del meu municipi, hi ha una cosa que tinc molt clara i que és extrapolable de forma significativa al conjunt de les nostres comarques, i és que el progrés d’un territori respon a la voluntat de treball i creativitat de la seva gent, de les persones que hi viuen i hi treballen, amb independència d’on hagin nascut, de quina llengua parlin o de com es sentin.

Aquest és un del motius principals pel qual he decidit assumir el repte de ser el primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya al Camp de Tarragona, posant en valor i aprofitant tot el capital polític del nostre territori per tal de seguir millorant la vida de tots i totes. Amb un accent especial per millorar la nostra xarxa d’atenció i d’assistència social, donar un nou impuls a les infraestructures de mobilitat, seguir captant inversions i una voluntat clara de situar el Camp de Tarragona dins d’una dinàmica superior, tant a Catalunya com al conjunt d’Espanya.

Mireu, les comarques tarragonines representem el 10% de la població i el 12% del PIB de Catalunya. En canvi, en aquests darrers deu anys la Generalitat tan sols ha destinat el 5% de les seves inversions territorials a casa nostra. Això, en la meva opinió, és inadmissible i denota com el nostre territori ha estat menystingut provocant un greuge injust respecte d’altres territoris.

La reversió d’aquesta situació doncs, ha de convertint-se sense cap mena de dubte en una de les prioritats polítiques del futur Govern liderat per Salvador Illa. Catalunya és molt més que Barcelona, són les comarques del Baix Camp, de l’Alt Camp, del Priorat, de la Conca, del Tarragonès... i per això, la veu de la seva gent ha de ser tinguda en compte i ha de ser partícip de les decisions que es prenen i que els afecten.

I és en això on els socialistes tenim molt a dir, i em responsabilitzo del paper que ha de jugar el PSC com a instrument útil per fer-ho possible. En aquest moment ja som la primera força política del Camp de Tarragona. Venim de guanyar les eleccions municipals, les generals, les autonòmiques i les europees.

Hem d’aprofitar més i millor aquesta oportunitat per avançar en temes de tanta rellevància com l’Àrea Metropolitana de Tarragona o el TramCamp, entre d’altres. Perquè dividits i separats no anirem enlloc i estic convençut de que units a l’entorn d’uns consensos territorials amplis som i serem imparables, perquè sota aquesta premissa ho tenim tot per fer d’aquestes comarques un dels territoris europeus amb uns millors paràmetres de qualitat de vida.

Som molt i molt conscients de què aquest empeny col·lectiu ens apel.la a tots. No podem ni volem fer-ho sols però si aprofitar la nostra força política, la que ens donen els resultats a les urnes, per avançar més ràpid. En aquest sentit, actuarem més amb sentit de territori (la defensa del Camp de Tarragona) que de partit. Servirem al conjunt de les comarques tarragonines, amb esperit dialogant, actuant en termes d’unitat i de política útil, l’única que millora realment la vida de la gent a peu de carrer.

Per que al final, quin és l’ objectiu i que crec que hauria de ser compartit? Fer de les comarques tarragonines una regió gran, posar-la al mapa allà on toca, per la seva força, el seu dinamisme, per la cultura, pel civisme i la creativitat de la seva gent... I això ho dic amb l’optimisme que desperta en mi les oportunitats i reptes als que ens enfrontarem sense obviar les dificultats que ens trobarem en el camí, però també les oportunitats que podem aprofitar si assolim la unitat territorial necessària perquè els millors dies del Camp de Tarragona estan per venir.

I com avançava, en aquest afany col·lectiu, el PSC no vol anar sol, sinó ser un puntal que permeti a tothom que s’estima les comarques tarragonines treballar per aportar el seu granet de sorra per un projecte que, creieu-me, realment val la pena. És l’hora de posar-nos a treballar plegats i demostrar la força del Camp de Tarragona.