Nàstic: il·lusió, crueltat, història

El dia 22 de juny de 2024 passarà a la història del nastiquerisme. Hem de recordar el que va passar a Llagostera fa quasi una dècada i fa dos anys a Vigo? Sempre, ves per on, quina ‘mala sort’ amb els àrbitres en les finals. Tant en el partit d’anada com en el de tornada amb el Màlaga, les accions polèmiques van caure majoritàriament a favor del Màlaga. Jugar des del 63’ amb una rigorosa expulsió de Nacho va ser determinant. No va treure cap targeta groga en més de 120 minuts de joc a cap jugador malagueny: fet increïble.

Nit d’emocions quasi insuportables en un Nou Estadi ple fins a la bandera, amb més de 14.500 espectadors. Una autèntica muntanya russa que ha acabat de la pitjor forma possible, la més cruel. Una tragèdia futbolística i un gran desencís per la parròquia nastiquera. Han estat durant molts minuts, equip de Segona Divisió. També ho han merescut.

Un gol d’Antonio Cordero al minut 124 del partit ha deixat els tarragonins sense ascens. Passaven ja dos minuts dels dos que havia afegit un àrbitre, que ha estat el protagonista. Àrbitre que el dilluns ja pujava de categoria. Els herois van ser els jugadors, que ho han donat tot, en inferioritat de condicions i amb un arbitratge en contra i insultant.

Plors, llàgrimes, cares d’incredulitat, d’haver-ho tocat amb la punta dels dits. L’ambient al Nou Estadi va ser de categoria, amb tota la il·lusió del món. El Nàstic està més viu que mai socialment parlant, amb milers d’aficionats completament entregats a l’equip amb una comunió perfecta. Costarà molt aixecar-se d’aquest cruel trauma. Però el futbol és imprevisible, aquesta és la seva grandesa, fins al darrer segon res està decidit.

L’acta de l’àrbitre Eder Mallo Fernández és molt dura. El col·legiat explica fets molt greus contra ‘directius i propietaris’ del club grana, contra jugadors, membres del cos tècnic i un sector del públic, concretament el situat al gol de muntanya. El conseller del Nàstic i advocat Antoine Jordà va denunciar que ‘els insults que recull l’acta arbitral són falsos’, existeixen indicis com a mínim «d’acusar l’àrbitre de negligència» i «al col·legiat se li escapa un element objectiu: el temps de joc». Hi ha un informe dels Mossos d’Esquadra que posa en evidència la falsedat de l’acta de l’àrbitre.

Finalment, el jutge disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol sanciona el club grana amb una multa de 12.110 euros i quatre partits a porta tancada. Als futbolistes David Concha 3.600 € i 12 partits de suspensió i a Nacho González 2.400 €, 5 partits i 3 mesos de suspensió. Tot plegat són sancions molt desproporcionades.

El Nàstic necessita major suport institucional per defensar els seus interessos. Això sí que està provat. Per què en un partit que hi ha tant en joc no existeix el VAR? Estava tot preconcebut? El Màlaga era el candidat de l’establishment? Ara és el moment de recolzar el Nàstic més que mai. Un Nàstic que és un projecte sòlid en l’esportiu, social i econòmic.

Només d’aquesta manera la derrota podrà transformar-se en victòria. El compromís de l’afició és fonamental. En un segon se’n va anar tot en orris. Ara tot torna a començar, la victòria la tindrem a tocar de nou i llavors guanyarem. Equip històric i afició sortiran més forts que mai, però el cop ha estat molt dur.