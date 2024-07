Una oportunitat d'or per al Barri del Port

Creat: Actualitzat:

Davant la proposta presentada pel Grup Municipal Tarragona En Comú Podem per a transformar el tram del Carrer de Smith entre el Carrer de Castanyers i el Carrer de Castellarnau en una zona per als vianants, és imperatiu considerar les múltiples dimensions que implica tal iniciativa.

La moció, que va ser aprovada per majoria, no sols respon a una necessitat urgent d’infraestructura, sinó que també capitalitza una excel·lent oportunitat per a repensar i revitalitzar l’espai públic en el Barri del Port de Tarragona.

Segons l’informe recent de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), el sistema de clavegueram en aquest sector no sols està deteriorat, sinó que requereix una intervenció immediata. Aquest tipus d’obres, encara que essencials, solen percebre’s amb recel per les molèsties que generen. No obstant això, aquesta situació particular presenta un revestiment d’oportunitat única: la renovació del clavegueram pot coincidir amb una transformació més àmplia de l’entorn urbà que beneficiï a llarg termini a la comunitat.

La conversió d’un tram del Carrer de Smith en una zona per als vianants és una proposta que s’alinea amb una visió progressista de la planificació urbana, on el benestar dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental són claus. Crear una plaça en aquest espai no sols embellirà el barri, sinó que també potenciarà la vida social i la seguretat, reduint la contaminació acústica i atmosfèrica derivada del trànsit vehicular.

A més, l’impacte en el flux de trànsit seria mínim. La proposta suggereix redirigir el trànsit a través de rutes alternatives, permetent l’accés vehicular restringit només per a necessitats essencials com l’accés a estacionaments privats.

En termes econòmics, la proposta és també avantatjosa. En combinar la renovació del clavegueram amb la creació de la zona per als vianants, s’optimitzen els recursos i es redueix la inversió addicional necessària. Això no sols és una gestió eficient dels fons públics, sinó que també accelera la transformació de l’àrea sense prolongar els períodes de construcció.

En conclusió, la moció per a convertir un tram del Carrer de Smith en una zona per als vianants és més que una obra d’infraestructura; és una aposta per un futur més habitable, segur i socialment actiu. L’oportunitat està sobre la taula; és hora d’actuar amb visió i determinació per a transformar el Carrer de Smith en el centre amb vida al Barri del Port. Tenim una oportunitat d’or.