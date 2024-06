Gràcies Valls!

Creat: Actualitzat:

Quan s’acaba un cicle de la vida, sigui en l’àmbit que sigui, és important repassar què ha suposat aquesta etapa, valorar si a nivell humà, et pots sentir satisfeta de l’experiència viscuda i de la feina feta.

Aquesta setmana he tancat un etapa de 17 anys com a regidora de l’Ajuntament de Valls, i la valoració que en faig és positiva.

La política, com a servei públic, pot ser molt gratificant i també molt dura. I en la política municipal aquests extrems són encara més intensos. No és estrany quan ets regidora a un Ajuntament, trobar-te veïns i veïnes que et pregunten, et reclamen, s’enfaden sobre l’estat dels carrers, sobre la qualitat dels serveis...estiguis o no al govern. I de vegades es dur. Però quan aconsegueixes que les coses funcionin, perquè has fet la feina i tot rutlla, ja siguis al govern o l’oposició, llavors veus de manera immediata el resultat del teu treball, i tot té sentit.

La política municipal és la més propera al ciutadà, i el seu objecte són serveis, i espais, propers i tangibles per la ciutadania, en aquest cas, pels vallencs i vallenques. La tasca de millorar aquests serveis, aquests espais, la ciutat en general, ha estat sempre el meu objectiu des de que el 2007, la Núria Segú em va demanar que formés part de la seva candidatura a les eleccions municipals d’aquell any. No vull deixar passar aquesta oportunitat per agrair-li a la Núria la possibilitat que em va donar de formar part d’aquell projecte. Agraïment i reconeixement a una de les persones més treballadores i tenaces que conec. Una de les persones que més ha aportat a Valls.

Tampoc voldria deixar d’esmentar els alcaldes socialistes que ha tingut Valls, el Pau Nuet, l’Alfred Pérez de Tudela i el Paco Moreno. He pogut parlar amb tots ells sobre Valls, he rebut la seva visió de la nostra ciutat, i això, sens dubte, és un privilegi.

Agraïment als companys i companyes de partit i de grup municipal que durant els disset anys hem treballat, lluitat, gaudit i patit la política municipal a Valls. Sense ells res hauria estat possible. I en especial als tres regidors que m’han acompanyat aquest mandat. Estic convençuda que faran una molt bona feina, són grans persones i s’estimen la ciutat, i aquesta combinació és imparable.

És cert que en alguns d’aquests anys l’ambient per als i les socialistes se’ns ha fet irrespirable, però hem aguantat, convençuts d’un projecte que ha apostat per millorar la qualitat de vida de la nostra ciutat, dels seus equipaments, dels seus serveis, però sobretot convençuts que només des del diàleg, des de la suma, evitant crispació i enfrontaments es pot generar la convivència que mereixem i en la que volem viure.

Des de fa vuit anys, he compaginat la meva responsabilitat com a regidora amb la de diputada al Parlament de Catalunya, i sempre he intentat defensar-hi aquells temes que entenia que eren importants per Valls.

I no podria ser d’una l’altra manera, perquè Valls és casa meva. Hi tinc part de les meves arrels, i és la ciutat que vaig triar per desenvolupar el meu projecte de vida, amb el meu marit i els meus fills, als qui he d’agrair la santa paciència que han tingut, i segueixen tenint, amb la meva responsabilitat pública. I als meus pares, que tant m’han ajudat.

Estic infinitament agraïda a la vida per haver-me permès dedicar una part del meu camí a la meva comunitat, a Valls.

De tots els moments, dels bons i dels dolents, de totes les persones amb les qui he compartit una part d’aquesta experiència, m’emporto vivències, aprenentatge, fortalesa i la sensació que avui soc una mica més sàvia, una mica més forta que quan vaig començar el 2007.

Ens seguirem retrobant pels carrers i places, i seguiré fent política, entesa com a servei públic, des del Parlament de Catalunya, per seguir defensant els interessos també de Valls.

A tots vosaltres, vallencs i vallenques, MOLTES, MOLTES, MOLTES GRÀCIES!!