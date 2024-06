El fatigós camí del nou contracte de la brossa

Creat: Actualitzat:

Que Tarragona està bruta, ho sap tothom. El contracte actual de la brossa que ha de vetllar per la gestió dels residus i la neteja de la nostra ciutat ha quedat del tot obsolet després de 22 anys. Algunes de les zones de la ciutat en el moment d’iniciar el contracte fa dues dècades no existien, la gestió de la neteja ha canviat i aquell contracte que en aquell moment segurament era bo, ara és nefast. És una llosa de la qual ens n’hem de desprendre però ho hem de fer bé.

Una de les prioritats del govern republicà va ser revertir aquesta situació. Va ser doncs en l’anterior mandat que es va posar fil a l’agulla per crear un nou contracte a l’alçada de la ciutat de Tarragona que res tenia a veure amb aquella urbs de principis dels 2000. La primera aposta forta del govern republicà va ser que tota la gestió de la redacció del nou contracte es faria des de la casa, amb tècnics de la casa, doncs cal posar en valor l’equip que des de l’Ajuntament de Tarragona ha fet una feina ingent relacionada en aquests temes. Altres partits apostaven per exterioritzar-ne la redacció, una aposta que menystenia els tècnics del consistori.

Després de dos anys de feina, assessorament, redacció, esmenes i altres, el contracte es tenia i només calia aprovar-lo al ple. És aquí quan vam començar a saber amb més certesa que el negoci de la brossa feia molta més pudor del que podíem imaginar. Van iniciar-se una sèrie de pressions, animadversions i fins i tot insults i amenaces directes a l’alcalde en un ple per part del president del comitè d’empresa d’aquell moment. Voler canviar les coses mai ningú va dir que seria fàcil. El govern de la ciutat canviava de mans fa un any i la lluita per la millora de la neteja quedava aturada.

Un contracte que va costar dos anys de redactar, ara l’actual govern socialista amb l’alcalde Viñuales al capdavant ens feia creure que n’havia fet un de nou en pocs mesos. Costa de creure, i més, quan l’estructura de costos era exactament la mateixa. Per què mesos abans van votar-hi en contra? Només ells ho saben. Nosaltres, en portar-se al ple el nou contracte, veient que l’estructura era la mateixa que el nostre i que la ciutat el necessitava urgentment, vam votar sí, per responsabilitat i per la ciutat. Arrancava doncs el que ens pensàvem que era la recta final del contracte més copiós de l’Ajuntament de Tarragona de més de 230M€.

En quin punt som ara? Una sèrie d’empreses es van presentar i la mesa de contractació fent una feina escrupolosa i metòdica, va dur a terme el procés d’adjudicació, així ho defensa també l’informe judicial fet des del mateix ajuntament. El fet és que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha resolt que cal excloure l’empresa guanyadora per una modificació de contracte. En l’informe abans esmentat de l’ajuntament, es discrepa de la resolució i defensa, com ja hem dit, la feina feta des de la casa. Com podria ser doncs que el mateix ajuntament no es defensés jurídicament? Com podia ser que no presentés un recurs a una resolució segons ells mateixos injusta? Doncs sembla ser que finalment això succeirà perquè des d’ERC ho vam reclamar des del primer dia. Ara bé, si presentem un recurs, perquè la resolució ens sembla injusta i som conscients que això acabarà en una cadena de recursos que poden resoldre’s a favor de l’actual exclosa, havent de pagar finalment indemnitzacions incalculables actualment, té sentit adjudicar-lo mentrestant a la segona classificada? Per què tanta pressa? No pot ser que un contracte tan ben fet acabi tenint una adjudicació tan mal feta.

A l’útlim plenari vam sentir la frase de «cuanto antes mejor», i la nostra resposta va ser «abans que ràpid, cal fer-ho bé». I més, després d’una setmana on han entrat en joc recursos, informes jurídics, canvis d’opinió del govern i espionatges a la Cap Tècnica de Neteja Pública de l’Ajuntament. Per pensar-ho amb tranquil·litat per no sortir-ne escaldats.