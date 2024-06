El dret a l’educació també a l’estiu

Creat: Actualitzat:

S’apropen les vacances escolars. A la sortida dels col·legis comences a escoltar els plans, una majoria reproduint el que senten a casa. Queden, però, unes setmanes en què una majoria gaudiran del casal d’estiu, de les colònies i campaments. Cada vegada se’ns ofereixen més per l’atractiu de les activitats o del destí, però el veritablement important és el projecte educatiu. Qui hi ha darrere del casal? Quina consciència de responsabilitat tenen els educadors? Com les activitats responen a un ideari, i a una forma de ser i fer, que es vol traslladar als participants?

Certament l’escola, juntament amb la família, són els estaments educatius per excel·lència, però el centre d’esplai, l’agrupament escolta, el club esportiu o l’escola de música també incideixen en el creixement dels nostres fills. Com l’entrenador els motivi i avaluï quan les coses no van bé, com el professor valori l’esforç en l’ús de l’instrument o el model d’intervenció dels monitors en una baralla forma els infants i omple el seu temps lliure de sentit.

I aquest dret universal a l’educació en el lleure és només per als que les seves famílies ho poden pagar? Són les activitats d’estiu només per a les famílies més acomodades? A la Fundació Pere Tarrés vam poder becar les activitats de 6.407 infants l’estiu de 2023. Vam invertir un milió dos cents mil euros perquè infants que viuen en situació de vulnerabilitat social també poguessin gaudir de l’estiu.

El 38% de les famílies becades per participar en les activitats d’estiu es troben en situacions de pobresa extrema o severa. I aquesta xifra és encara més preocupant a les comarques de Tarragona, on arriba al 67%. La renda per càpita mitjana a Catalunya és de 15.830 euros, en el cas d’aquests infants la mitjana és de 7.605 euros, arribant als 3.000 euros/any en una tercera part dels nens i nenes.

Mentre una majoria podrem fer uns dies de vacances o si més no ens traslladarem al poble d’origen, hi ha moltes famílies, i com a conseqüència els seus fills, que viuen en situacions força precàries. Que la nostra societat i els seus governants no oblidin que el dret a l’educació també és vigent a l’estiu i que a tots ens convenen unes vacances des d’un projecte educatiu.