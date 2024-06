Creat: Actualitzat:

Demano humilment a qui estigui llegint aquestes línies que arribi fins al final. Valdrà la pena. Si no fas política, altres te la faran. O el que és el mateix, si no vas a votar altres decidiran per tu. Així de clar.

I si algú té encara algun dubte poseu molta atenció al que ve a continuació (que es va dir a la recent cimera de l’extrema dreta mundial que es va dur a terme a Madrid). L’orador és el senyor Milei, l’home que es vantava amb una motoserra de retallar les prestacions socials del seu país. Doncs bé, allà anem: «entre la mafia y el Estado (entès com a garant de drets socials) prefiero a la mafia porque la mafia tiene códigos y compite» (rialles). «Soy el general anarco-capitalista. Vengo de Liberland, la tierra de la llibertad. Mi misión es cargar a patadas en el culo a los socialistas y a los colectivistas» (més rialles). «No tengan miedo, den la batalla contra ‘los zurdos’ (els i les socialistes), los ganaremos perque somos superiores; esto no es para tibios» (aplaudiments furibunds).

Està entès, oi? Traduït a la pràctica, ara que parlem en aquestes eleccions de la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic, declaracions recents del senyor Milei: «me dicen que la empresa X contamina un río. Y bien, ¿dónde está el daño?» Tal qual.

S’ha de reconèixer que el senyor Milei obre la boca i diu el que creua per la seva ment. Expressa realment el que pensa, a diferència del Vox-PP que pensa el mateix però que encara no ha arribat a aquest nivell de loquacitat o de sinceritat (potser perquè saben que a la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes d’aquest país se li posen els pels de punta quan escolta aquestes barbaritats).

Volem realment trobar-nos amb això el dilluns, 10 de juny, al Parlament Europeu? Amb aquests que se senten ‘superiors’ (superiors, de què?), els que no saben expressar-se d’una altra manera que insultant i difamant?, els que arriben a fer afirmacions que són una falta de respecte al comú dels mortals, com ara dir que «si la gente no llegara a final de mes, ya se hubieran muerto» (!!). Volem això per als nostres fills i filles?

Doncs si no estàs d’acord amb l’auge de l’extrema dreta ultra us demano també que reflexioneu sobre aquesta realitat: perquè van reunir-se, precisament, a Madrid per insultar? Doncs perquè el gran enemic a batre és el Govern socialista i progressista que tenim al nostre país. La gran amenaza que volen destruir és diu Pedro Sánchez. D’aquí el vendaval d’injúries, desqualificacions, amenaces, mentides, etc. que van atiar fins a l’extenuació.

Hem de respondre diumenge a les urnes. També en defensa pròpia, en defensa de la sanitat i l’educació públiques, del sistema públic de pensions, dels drets de les dones, etc. És a dir, de tot allò que estarà en risc si el Vox-PP europeu suma majoria al Parlament d’Estrasburg. Per tant, qui pugui votar que voti, que voti socialista per defensar la democràcia i fer retrocedir al tàndem de la dreta-extrema dreta. Si vols evitar que a Europa manin els ultres i si creus que la justícia social no és una ‘aberració’ sinó un component bàsic d’una societat lliure i democràtica, diumenge ves al col·legi electoral i vota. Vota socialista. Si passem d’anar a votar dilluns serà massa tard per a lamentar-ho...