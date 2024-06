Sondejos electorals

Creat: Actualitzat:

Al llarg dels darrers dies hem vist la publicació i comentaris de tota mena de sondejos – enquestes, que volen avançar el resultat electoral, en funció d’una anàlisi dels resultats de les preguntes que plantegen a la gent, per conèixer el seu posicionament, ara en l’apartat polític, però també respecte a altres qüestions de l’actualitat social i econòmica.

La vocació de futuròleg de les diferents conclusions de les anàlisis preelectorals, malauradament, no sempre responen a la realitat i, el que és més greu, són les que paguem tots, les que més s’equivoquen en funció de l’interès polític de l’organisme i la seva dependència d’aquest.

Sembla evident que, per part d’alguns, les enquestes només són un nou enginy electoral, per intentar manipular a una ciutadania que dubta a l’hora d’exercir el seu vot lliurement, buscant condicionar la seva voluntat en funció de maniqueismes teledirigits.

Pel que fa a les empreses demoscòpiques, alienes a les Administracions, tampoc és que obtinguin encerts importants, quedant en la majoria d’ocasions, en «assenyaladores de tendències», però en cap cas lectors de la situació al mínim detall.

No crec, a més, que, el que esmento, quedi limitat a casa nostra, doncs, repetidament, es veu que, en altres països, tampoc l’èxit d’aquesta feina és general, malgrat que les coses estiguin molt clares prèviament.

També, a part de les enquestes electorals, podem veure, d’una manera repetida, resultats de consultes d’opinió sobre els temes més variats; el problema és fins quan són fiables els resultats que «ens venen», segurament també fruit de la pròpia manipulació i l’interès de qui la paga que, en tot cas, és un fet definitiu.

És evident que fer una anàlisi objectiva de l’opinió de la ciutadania, en qualsevol concepte de la seva realitat, exigeix una feina objectiva i subjecte a una sèrie de paràmetres mínimament fruit d’una feina prèvia, una altra cosa és la interpretació de les respostes dels que hi participen, a l’hora d’expressar el seu plantejament personal, per tant, no seré jo el que desqualifiqui la feina dels qui treballen el tema des de la serietat i la imparcialitat, en molts assumptes que ens permeten avançar per conquerir el millor per la nostra societat.

El problema radica en el fons del tema i l’anàlisi que s’obté de determinades situacions per reconduir models de gestió en positiu.

Seria bo distingir entre enquestes i qüestionaris per tenir informació, que tampoc es poden confondre dintre d’aquesta tasca, que hauria de ser garantia pels que treballen el tema, la seva anàlisi i finalment les conclusions.

La temptació que per part d’alguns podria suposar deixar tot a la electrocràcia, com s’ha esmentat massa vegades, que ens posicionaria en un marc democràtic molt manipulable, d’aquí que seria exigible un mínim rigor a l’hora d’acceptar la tasca que comento com una dinàmica que no pot ser obert a tothom, sinó que haurien d’exigir-se uns mínims de garantia i transparència; no fer-ho només és aval de tergiversació de les diferents situacions en funció d’interessos amagats. És evident que el problema no són els resultats, sinó que el fons de la negativitat es fonamenta en la lectura esbiaixada del que ens diuen i la seva conclusió fora de l’objectivitat, que hauria de ser la base de tot.