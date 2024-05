Creat: Actualitzat:

Tinc davant meu un cartell electoral del Partit Socialdemòcrata alemany del 1933. Sota la imatge d’una esvàstica (símbol del partit nazi) destruint una urna electoral, i esclafant els vots amb una bota militar, hi ha el lema ‘votar socialista és defensar la democràcia’. Desgraciadament l’alerta no va ser escoltada i l’extrema dreta va guanyar les eleccions aquell any i va assolir el poder. I la història ens recorda que va passar a continuació... per començar, que es van acabar les eleccions i es va derogar la Constitució democràtica.

No vull dramatitzar perquè no estem als anys 30 del segle passat però em sembla pertinent haver d’advertir que en aquestes eleccions europees, en bona mesura, ens juguem defensar els nostres drets democràtics. I és trist haver-ho de recordar però en certa manera hem de recuperar el lema: votar socialista és defensar la democràcia. I la recent visita del senyor Milei –tan admirat per la nostra extrema dreta, sòcia del PP del senyor Feijoo– ens ho recorda.

Sí, perquè més enllà de les insídies que va llançar sobre la dona del president –la màquina del fang a tutti plen– el líder ultra va fer afirmacions textuals que si no fos perquè estan gravades semblaria increïble que ningú les hagués dit l’any 2024. Així, el senyor Milei va asseverar alegrement que la justícia social que defensa el socialisme és una «aberració», que els impostos que paguen els rics són «un robatori», o bé que «si hi ha gent que realment no arribés a final de mes ja s’haguessin mort». I mentre el senyor Milei deia aquestes barbaritats el senyor Abascal, la senyora Le Pen, el senyor Orban, etc, física o telemàticament, somreien i aplaudien a enrabiar.

O sigui, l’educació i la sanitat públiques, el dret a la dependència, les beques per als joves estudiants, un sistema públic de pensions, etc. són «aberracions» que «han estat imposades pels socialistes», ja sé sap, aquests ‘malvats’ que tenen al president Pedro Sánchez com a referent

ètic. Per increïble que sembli –tenint en compte ‘perles’ com les que acabo de explicitar– la internacional d’extrema dreta s’ha proposat com a objectiu quedar segons en aquestes eleccions per després pactar amb el PP europeu i ‘destruir’ tot el que hem fet els i les socialistes en defensa dels drets socials i democràtics.

I què penseu que farà el PP europeu si suma amb els ultres? Doncs exactament el mateix que ha fet el PP espanyol, és a dir, pactar amb ells literalment a totes les institucions on conjuntament sumaven majoria. A totes.

Crec també, honestament, que els demòcrates i els progressistes hem de ser auto-crítics. Alguna cosa hem fet mala- ment aquests darrers anys quan un veu que els discursos de l’odi i de la por al considerat ‘altre’, és a dir, els discursos de l’extrema dreta i del nacionalisme identitari tenen aquest auge, fins i tot, entre una part dels joves.

Però dit això també hem de recordar que si avui dia tenim, per exemple, un sistema públic de salut universal –aquesta ‘aberració’ que tan molesta als amics de Vox i als socis del PP– és perquè Governs socialistes, tan a Espanya com a Europa, l’han implementat, l’han desenvolupat i l’han defensat. I això és, ni més ni menys, el que ens juguem en aquestes eleccions, defensar l’Estat social del benestar davant d’aquells que volen venir amb una motoserra –com el senyor Milei– per carregar-s’ho tot.

I ho poden aconseguir només d’una manera: atiant els discursos d’odi sectari per tensionar als seus i esperar que els demòcrates ‘passin’ d’anar a votar o bé que ho facin per opcions minoritàries. De debò permetrem que se surtin amb la seva?

Recordeu: Votar socialista és defensar la democràcia! Recordeu-ho i actueu en conseqüència.