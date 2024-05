Hard Rock, sí, no?

Creat: Actualitzat:

La premsa del 14 de març titulava: “El veto a Hard Rock avança les eleccions al 12 de maig”. El fracàs en el Parlament, al no poder tirar endavant els pressupostos de 2024, fa que el president Pere Aragonès decidís convocar les eleccions. Els comuns havien recolzat els pressupostos anteriors amb aquest projecte de la Costa Daurada. Ara la sequera el fa més insostenible, ja que es necessiten més de cent litres d’aigua per persona i dia. Els pressupostos fallits contemplaven les següents partides: Hospital Joan XXIII, 20.6 M€; TramCamp, 19.8 M€; Ampliació HTVC, 16.4M€; Polígon Logis Montblanc, 9.6 M€; Planta valoració energètica, 8.2 M€; Cala regadiu Xerta-Sènia, 7 M€; Conservació carreteres Conca de Barberà i el Tarragonès, 5.2 i 3.9 M€, respectivament; Reforma Alberg Ciutat de Repòs, 4.1 M€, entre altres partides.

Si retrocedim més de trenta anys enrere i anem a la hemeroteca comprovarem també totes les notícies periodístiques negatives vers la construcció del parc temàtic PortAventura. La tribu americana dels indis semínoles és la propietària de Hard Rock, que té adjudicat el projecte des de 2018, però la propietat dels terrenys segueix sent avui en dia la Caixa, a través de la societat inversora Criteria, que el va taxar. inicialment, en 120 milions. H. R. va dipositar una fiança de 10 milions per aquesta adjudicació i aquest és, fins avui, l’única despesa coneguda per tirar endavant el complex d’oci.

Les similituds dels dos projectes són altíssimes. PortAventura va suposar un salt qualitatiu cap a l’actual model de turisme familiar, tots els sectors comercials i turístics, també els dos municipis, Salou i Vila-seca, estan a favor i veuen el complex d’oci, com l’oportunitat perfecta i un revulsiu per captar nous mercats, consolidar els existents i allargar una mica més la temporada. A nivell local, la correlació de forces és molt favorable.

La classe política ha manifestat opinions diverses: PSC, “Ha que seguir la tramitació administrativa i que sigui medioambientalment rigorosa”. “El projecte és molt ampli i diversificat; només un 3% està destinat a jocs d’atzar”; Junts, “Hi ha hagut un retard voluntari en el projecte causat pel Govern, que ha fet cas omís al consens social d’alcaldes, cambres de comerç i teixit social i econòmic del territori”; ERC, “No és el model d’ERC. Però som conscients de les majories parlamentàries. No el volem ni el podem defensar”; PP, “Farà créixer els llocs de treball. El projecte és més que un casino i el convertirà en un pol d’atracció”; Vox, “A favor si compleix la normativa urbanística i es garanteixi que no s’evadiran els impostos”; Comuns, “Els llocs de treballs no seran de qualitat. Volem fomentar un tipus de turisme no massificat i sostenible; CUP, “Si es dona permís, s’estarà prevaricant. La implantació de botigues de luxe provoca la concentració en aquests centres i provoca el ‘forat negre’ quedant desert el teixit comercial de l’entorn”.

La realitat és que una dècada després que H. R. anunciés la intenció de construir un complex d’oci amb casinos a tocar de PortAventura, el projecte continua encallat en tràmits administratius i dividint els partits polítics. Estan a favor PSC, Junts, Vox i Ciutadans, mentre que ERC, Comuns Sumar i CUP s’hi posicionen en contra. També es manifesta en contra la Plataforma Hard Rock que, a més, afegeix que el Govern va poder enterrar el projecte i no ho va fer.