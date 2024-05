Plou amb ganes i milloren reserves però...

Creat: Actualitzat:

Entre el dissabte 27 d’abril i el dijous dia 2 de maig va ploure a Catalunya. Totes les comarques varen rebre precipitacions però no de la mateixa forma. Dissabte 27 van ser les comarques del Pirineu lleidatà les que varen superar amb comoditat els 100 mm de precipitació. La resta del Pirineu, rebia entre 30 i 50 mm. També van superar els vint i, en alguns casos fregant els 40 mm, les comarques de Ponent. Dilluns dia 29 vàrem repetir valors elevats al Pirineu i la pluja queia de forma general a tot el territori. Valors entre els 25 i 50 mm van sovintejar. Alguns entre 50 i 100 mm. El Baix Llobregat i el Vallès Occidental van superar els 125 mm de precipitació. La nevada va ser extensa al Pirineu.

Març va ser generós i va trencar un trimestre hivernal (desembre, gener i febrer) nefast. Els primers vint dies d’abril també van ser nefastos. Pràcticament zero a gran part del país.

Tot i això, la vegetació va tenir una resposta òptima amb les pluges abundants i generals de març. Ara, la vegetació, amb la darrera i generosa regada, està exultant.

Els darrers dies d’abril i primers de maig han girat la truita i enganxat un terreny podríem dir que ja preparat per les pluges de març. La resposta, pel que fa a cursos hídrics ha estat positiva i els increments de reserves als pantans notablement favorables.

Els pantans de la conca de l’Ebre milloren de forma notable. Oliana al Segre passa del 78 al 90%. El gegant, Rialb, passa del 31 al 38%. Gran pujada tenint en compte que té una capacitat de 400 hm³. Això vol dir guanyar 28 hm³. El Canal d’Urgell podria tenir garantida la quarta campanya de reg i somiar en la cinquena. Una campanya normal serien 8 regs.

Redacto aquest article el dissabte dia 4 i tenim pujades esperançadores a les Conques Internes. La Baells, al Llobregat ha passat del 26% al 37% de la seva capacitat. Sau passa del 2 al 12% i puja 10 punts. El més gran, però, Susqueda, només puja del 26 al 27%, és a dir 1 punt. Darnius-Boadella, la conca de la Muga amb el dèficit més gran de precipitació de Catalunya en els darrers quaranta mesos, passa de l’11% al 16%. Finalment pel que fa a Conques Internes, comentar que malauradament Riudecanyes i Siurana continuen agònics amb el 3% i el Cardener amb el pantà més gran, el de La Llosa del Cavall que passat del 20,5% al 24%. Les Conques Internes estaven al 18% en conjunt. El valor més baix de la història i han millorat fins a situar-se al 23%. Aquest valor és 3 punts per sobre del pitjor moment de la sequera 2008. Per tant, absoluta prudència, ja que anem cap als mesos de més calor, evapotranspiració i necessitats hídriques més altes. No es pot cantar victòria!