Defensem la terra. Amb la CUP un altre país és possible

Ens trobem a la recta final de la campanya electoral, l’enèsima en els darrers temps, i, malauradament poca cosa ha canviat... Sigui del color que sigui —Junts, PSC o ERC— ens hem trobat la mateixa política: al servei només d’uns pocs i sotmesa al règim del 78, a la patronal i les elits.

Com deia Fuster «Tota política que no fem nosaltres, serà feta contra no saltres» i això és el que ha passat a Catalunya en els darrers temps on hem vist com el nostre país està cada cop pitjor en la conquesta de drets i amb un augment desmesurat de la desigualtat. Concretament, al Camp de Tarragona, a les Terres de l’ebre i al Baix Penedès ens han estat convertint, ja sigui públicament o en despatxos, en els territoris més trinxats de Catalunya. Portem dècades aguantant que, tant PSC, Junts com ERC, ens hagin imposat models caducs de progrés, de creixement i de falsa riquesa amb projectes tant devastadors com el macrocasino del Hard Rock o la fàbrica química de la Lotte de Mont-roig, els macroparcs eòlics i solars en terrenys agrícoles, un sector químic desbocat i impune o la implantació de centrals nuclears... Per això som territori de lluita i resistència i no volem ser ni l’abocador ni el parc temàtic del país.

En el context actual de quàdruple crisi —socioeconòmica, nacional, energètica i climàtica— la CUP hem vingut a dir que un altre país és possible! La CUP som una esmena a la totalitat de tot el que s’ha fet fins ara i venim a repartir riquesa i guanyar drets pel conjunt de la població! Perquè sempre ens ha caracteritzat un altra manera de fer i organitzar-nos; ho hem fet des del carrer, des de baix i a l’esquerra. No participem del joc de les cadires ni de les paguetes, som militants que volem aplicar propostes per millorar els drets de totes i posar les administracions -amb tots els seus límits- al servei de tots i totes, defugint de l’enriquiment personal i lluny de les corrupteles polítiques a les que ens té acostumats el PSC amb els casos Innova, Inipro o Mercuri.

Hem viscut una legislatura on ERC i Junts han buidat el Parlament de sobirania i s’han doblegat davant del PSC, desplegant no només el seu programa sinó també supeditant-se al mandat de Madrid i renunciant a la recuperació i millora de drets socials, a la defensa de la llengua i a l’agenda independentista.

De fet, aquesta darrera legislatura ha servit per evidenciar que ERC i Junts comparteixen el model del PSC i que, entre els tres, han venut el país, i sobretot el sud de Catalunya, a la precarietat, a la pobresa i a la destrucció territorial.

Per això, ara mateix, la CUP som l’única alternativa d’esquerres real que posarà al centre del debat polític la transformació ecologista, la lluita per garantir drets polítics, civils i ambientals i per l’articulació i l’alliberament nacional.

És imprescindible que la política del nostre país es torni a fer des de casa nostra, perquè un nou país és possible i aquesta construcció col·lectiva només passa per unes polítiques socials fortes, planificades i valentes per fer front als discursos de la dreta i l’extrema dreta. Necessitem un país on es garanteixi la justícia social i el dret a ser una nació lliure en el que recuperem l’agenda social i nacional pròpia i puguem legislar en favor de la gent. Perquè quan hi ha la CUP el país avança. Vam avançar amb la celebració del Referèndum l’1O i hem avançat amb lleis progressistes i en favor de la majoria com la de l’habitatge.

Els comicis d’aquest 12 de maig haurem de decidir si volem avançar defensant la terra i en la conquesta de drets per totes o seguim com fins ara, sotmeses, empobrides i condicionaldes als interessos d’uns pocs.

Des de la CUP defensem la terra com una ofensiva per al territori i per la seva gent. Defensar la terra és garantir una sanitat, una educació i el transport públics de qualitat. Defensar la terra és que l’habitatge sigui un dret i no un privilegi.

La CUP som l’única garantia que al Parlament es lluitarà per naltros, pel nostre territori, la nostra llengua i la independència del país.