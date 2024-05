Jujol, tres propostes

Creat: Actualitzat:

L’arquitecte Josep Maria Jujol (1879-1949) patia a lo llarg de la seva vida malalties cròniques. L’1 de maig de 1949 es trobava bé, fins al punt de comentar-li a la seva dona «Quin primer de maig tan bo!». Se’n va anar a missa als Caputxins de l’església de Pompeia , a la Diagonal, i a la tarda moria d’una perforació intestinal. Fou enterrat al Cementiri de Montjuïc, en el nínxol familiar i amb una làpida dissenyada per ell mateix. Actualment les seves despulles estan al cementiri dels Pallaresos. També hi son les dels fills, Teresa, Thecla i Josep Maria.

Ara estem recordant el setanta-cinc aniversari del seu òbit. Crec que lo millor que podem fer és conèixer i valorar tot el llegat que ens ha deixat Jujol. I estimar-lo, que serà la millor manera de protegir-lo, si escau. Ara vull fer tres propostes: 1. Posar les bases per tenir, ja d’una vegada per totes, el Centre Jujol a la Rambla Nova i a la Casa de les Ànimes, del Col·legi d‘Arquitectes, tot el seu llegat arxivístic; 2. Crear la Càtedra Jujol a la Universitat Rovira i Virgili i 3. Promoure les Rutes Modernista i la Jujoliana per la Ciutat de Tarragona i per tot el Camp de Tarragona i el Baix Penedès, respectivament.

Sandra Ramos, consellera de Cultura i presidenta del Consell de Modernisme, ja ha anunciat que a la Rambla Nova 46, on es troba el Teatre Metropol, també hi haurà a la primera planta el Centre Jujol, a la segona sales teatrals, a la tercera estarà dedicada al departament de Cultura i a la quarta un restaurant. L’objectiu és que tota la documentació arquitectònica, plànols i dibuixos, estiguin a la Casa de les Ànimes, fet que s’hauria de consolidar amb un Conveni entre Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Aquest any, com a mínim, té que ser el punt de partida.

De la mateixa manera que existeixen les Càtedres Gaudí i Jujol, sota el paraigua de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona-UPC, estaria força bé que la Universitat Rovira i Virgili creés la Càtedra Jujol. Per cert la de Barcelona té el suport d’una empresa de la ciutat xinesa de Shenzhen. Seria una manera de posar en valor la figura de Jujol des d’una òptica universitària.

El Museu d’Història de Tarragona ja organitza la Ruta Modernista de la ciutat, amb visites incloses al Teatre Metropol i a l’església de Sant Llorenç amb tot el seu patrimoni jujolià. Però això es fa solament d’una manera puntual i s’hauria de realitzar durant tot l’any.

A més, pels Consells Comarcals del Tarragonès, l’Alt Camp i Baix Penedès es podrien oferir la Ruta Modernista Jujoliana, per visitar l’ermita del Roser de Vallmoll, l’església de Vistabella, la Casa Bofarull dels Pallaresos, l’ermita de Renau i el santuari de Montferri, per un costat, i les peces jujolianes de Bonastre, Creixell i l’església de Sant Salvador del Vendrell i, sobretot, la capella del Mas Carreras de Roda de Berà.

Aquest 1 de maig estava previst inaugurar una estàtua amb la figura de Jujol, que Joan Serramià ha esculpit Però s’ha tingut que ajornar, ja que en períodes electorals no es poden fer inauguracions. Es col·locarà davant del Teatre Metropol, que potser hauria d’anomenar-se a partir d’ara Metropol-Jujol o Jujol-Metropol. Perquè no?